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Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:53 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dört gün önce beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Süleyman Akkaya'nın bağışlanan organları, 6 kişiyi hayata bağlayacak - Süleyman Akkaya'nın eşi Tuğba Akkaya: - "Bana bir şey olduğunda kesinlikle organlarımı bağışla' diye vasiyette bulunmuştu. Ben de bu vasiyeti, son isteğini yerine getirmekten mutluyum"

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dört gün önce beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Süleyman Akkaya'nın bağışlanan organları, 6 kişiye umut oldu.

İş yerinde rahatsızlanarak Samsun'daki özel bir hastanede tedavi altına alınan evli ve bir çocuk babası Süleyman Akkaya'nın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, organ bağış kartı da bulunan Akkaya'nın organlarını bağışlama kararı aldı.

Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli yerlere bilgi verilerek organların alınması için harekete geçildi.

Süleyman Akkaya'nın 4 aylık hamile eşi Tuğba Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının eşinin isteği olduğunu, kendisinin de bu isteği yerine getirdiğini söyledi.

Vicdanen rahat olduğunu dile getiren Akkaya, "Eşim çok iyi bir insandı. İnşallah organ nakli olan insanlar da iyilik yapmayı sever ve eşim için iyilik yapıp dua ederler. Eşimin yarın doğum günüydü ama maalesef ait olduğu yere gidecek." dedi.

Organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet eden Akkaya, "Eşim organ naklini olumlu bulduğu için bana, haberlerde çıkan her organ naklinde, 'Ben de bağışladım, bana bir şey olduğunda kesinlikle organlarımı bağışla' diye vasiyette bulunmuştu. Ben de bu vasiyeti, son isteğini yerine getirmekten mutluyum." diye konuştu.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak da aileye örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Süleyman Akkaya'nın organları 6 kişiye yeni bir yaşam şansı sundu. Kardeşimiz yaşarken böyle bir durumda organlarının bağışlanmasını vasiyet etmiş. Kalbi İstanbul, karaciğeri Erzurum'a, iki böbreği ve korneaları da Samsun'da 6 insanımıza nakledilecek. 6 insanımıza umut oldu arkadaşımız. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

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Amasya beyin kanaması Mehmet Kazak Merzifon Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi

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