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  4. Beykoz'da korkunç kaza! Motosikletteki 2 kişi, feci şekilde hayatını kaybetti

Beykoz'da korkunç kaza! Motosikletteki 2 kişi, feci şekilde hayatını kaybetti

16.08.2022 06:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beykoz'da gece saatlerinde tüyler ürperten bir kaza meydana geldi. Tem Otoyolu üzerinde otomobilin bir motosiklete çarpması sonucu, motosiklette bulunan iki kişi feci şekilde can verdi. Öte yandan kaza sonrası otomobil sürücüsünün kaçtığı iddia edildi...

Beykoz'da korkunç kaza! Motosikletteki 2 kişi, feci şekilde hayatını kaybetti

Tüyler ürperten kaza, gece saatlerinde Beykoz TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CTY 473 plakalı otomobil, Ankara istikametinde ilerleyen 34 CBL 894 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsünün kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis, yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazada hayatı kaybeden Metin Sarıyer ve Abdülmecid Alğan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Motosiklete çarpan ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobilin sürücüsü ile ilgili polisin çalışma başlattığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. (DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beykoz
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