Beykoz'dan gelen iddialar gündeme oturdu! İlçeye giriş çıkışlar kapatıldı mı? Belediyeden flaş açıklama

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Tokatköy Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında evlerin zorla yıkılmak istendiği iddia edilmişti. Bazı basın yayın organlarında ve özellikle sosyal medyada yayılan iddialara göre polis, kentsel dönüşüm alanını kuşatmış, mahalleye giriş çıkışlar kapatılmış ve çıkan olaylarda ise çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. Mahallelinin, projeye karşı çıktığı ve polisin sert müdahalede bulunduğu iddiaları hızla yayılırken Beykoz Belediyesinden flaş bir açıklama geldi.

Belediyeye ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, iddialara tek tek yanıt verilirken ilçeye giriş çıkışların serbest olduğu ifade edildi.

"Tokatköy kentsel dönüşüm projesi ile ilgili bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İLÇEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR SERBEST"

Bir süre önce başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları planlandığı gibi sürdürülmektedir. Basın ve sosyal medya aracılığıyla yayılan kışkırtıcı ve yalan bilgilere karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. İşte bugün yayılan bazı yalanlar ve doğruları:

İddia: İlçeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Gerçek: Sadece kentsel dönüşüm alanında güvenlik amacıyla önlem alındı. İlçeye ve Tokatköy mahallesine giriş çıkışlar tamamen serbest.

"GERİ DÖNÜŞ ALMADIK"

İddia: Yetkililer sorularımızdan kaçıyor.

Gerçek: İddialara karşı söz hakkımızı kullanmak istediğimiz, açıklama yapabileceğimizi söylediğimiz basın yayın kuruluşlarından, proje alanından gerçek dışı bilgilerle yayın yapan kuruluşlardan hiçbir geri dönüş alamadık.

"ARAZİ BELEDİYEYE AİT"

İddia: İnsanlar zorla yerlerinden ediliyor.

Gerçek: Kentsel dönüşüm yapılacak arazi belediyeye ait. Proje sonunda hem evler yenilenecek hem de hak sahipleri tapularına kavuşacak.

İddia: Rantsal dönüşüm yapılıyor.

Gerçek: Proje maliyetinin yaklaşık yüzde 80’i devlet tarafından karşılanacak. Belediye kendine ait olan arazideki hakkından vazgeçerek milyarlarca TL’lik bir gelirden de vazgeçmiş olacak.

"DEFALARCA TOPLANTI YAPILDI"

İddia: Hak sahipleriyle konuşmadınız.

Gerçek: Hak sahipleriyle defalarca toplantılar yapıldı. Tüm süreç ortak akılla yürütüldü. Tokatköy’de bu projeye özel bir ofis açıldı.

İddia: İnsanlar kentsel dönüşüm istemiyor.

Gerçek: Proje alanındaki hak sahiplerinin büyük çoğunluğu muvafakat verdi. Muvafakat veren hak sahipleri aylar önce evlerini boşalttı ve projenin başlamasını bekliyor.



