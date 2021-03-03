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  4. Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu

Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu

03.03.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu

Beykoz Riva'da dün akşam saatlerinde iki ölü yunus karaya vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Riva Ezgi Koyu'nda meydana geldi. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, 2 ölü yunusun karaya vurduğunu gördü. Bunun üzerine hemen yetkililere haber verildi. Ölü yunusların bulundukları yerden alınması için bölgeye İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Öte yandan, yunuslar orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Sahilde gezintiye çıkan bir vatandaş, "Biz buranın sakinleriyiz. Arkadaşımla gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük, cidden üzüldüm. Deniz de dalgalı. Şu anda en yakın yetkilinin gelmesini bekliyoruz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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