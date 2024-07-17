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  4. Beykoz’un İshaklı Köyü’ne çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık şimdi de ticarete atılıyor

Beykoz’un İshaklı Köyü’ne çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık şimdi de ticarete atılıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.07.2024 15:48
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Geniş Aile dizisinde hayat verdiği 'Mürsel' karakteri ile hafızalara kazınan İlker Ayrık bir süredir şehirden uzakta sakin bir yaşam sürüyor. Beykoz’un İshaklı Köyü’nde çiftlik kurduğu bilinen ünlü oyuncu şimdi de ticarete atılıyor.

Beykoz’un İshaklı Köyü’ne çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık şimdi de ticarete atılıyor

Kısmet, Başımın Belası, Geniş Aile ve Seksenler gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu İlker Ayrık uzun zamandır şehirden uzakta yaşıyor.

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ORGANİK TARIM YAPIYOR

Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük arazide çiflik kuran Ayrık burada sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım bile yapıyor.

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Ayrık daha önce, “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" diyerek yaşadığı hayatı anlatmıştı.

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ŞİMDİ DE TİCARETE ATILDI

Hobi amaçlı girdiği bu işi ticarete dönüştürmeye başlayan İlker Ayrık geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi.

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Ünlü oyuncu ticarete atıldığını ve ünlü bir AVM'de mağaza ve restoranlardan kendisine bir yer kiraladığını açıkladı.

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İlker Ayrık
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