BEYKOZ'DAKİ DEĞNEKÇİ DEHŞETİ SANIĞININ TAHLİYESİNE SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, 2 Mayıs 2018 tarihinde Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun tahliye edilmesine itiraz edildiğini, itirazın değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

BAŞSAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Beykoz Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "02 Mayıs 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki alanı içerisinde gerçekleşen şüpheli Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun mağdur Hüseyin Aktürk'ü silahla yaraladığı olaya ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun 18 Mayıs 2018 tarihinde yakalandığı, 19 Mayıs 2018 tarihinde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne aynı gün tutuklanmasına karar verildiği" belirtildi.