Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda vinç devrildi 

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ D-100 yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi. Vincin bir bölümü D-100 Karayolu tarafında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı. Bir minibüsün de karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza D-100 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt Mevkii Ankara istikametinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Yan yolda ilerleyen vincin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince vinç yan yola devrildi. Yan yoldaki minibüse de zarar veren vincin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekipleri devrilen vincin kaldırılması için çalışmalara başladı. Devrilen vinç için olay yerine başka bir vinç çağrıldı. Vincin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
(FOTOĞRAFLI)
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