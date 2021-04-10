Beylikdüzü'nde asılan afişlerle ilgili 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Beylikdüzü ilçesinde bir siyasi parti ismi ve logosuyla ilan ve reklam panolarına asılan afişlerin içeriğinin, TCK'nin 299. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında; reklam firması yetkilisinin tespitine, afişlerin firma tarafından sökülmesine ve suç delili olması nedeniyle muhafaza altına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Bu arada ilgili afişleri astıran kurum, parti yetkilisi ya da kişilerin açık kimlik ve adreslerinin tespitine ilişkin de kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.

ARDAHAN'DA AFİŞLER GÜVENLİK GÜÇLERİNCE KALDIRILDI

Ardahan'da reklam panolarına asılan bazı afişlerin güvenlik güçlerince kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ardahan Belediyesi tarafından 5 reklam panosuna asılan, "128 milyar dolar nerede?" ve CHP yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi siluetinin bulunduğu afişlere, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulması talimatı verildiği aktarıldı.