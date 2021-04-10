Beylikdüzü'nde asılan afişlerle ilgili 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Beylikdüzü ilçesinde bir siyasi parti ismi ve logosuyla ilan ve reklam panolarına asılan afişlerin içeriğinin, TCK'nin 299. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında; reklam firması yetkilisinin tespitine, afişlerin firma tarafından sökülmesine ve suç delili olması nedeniyle muhafaza altına alınmasına karar verildiği belirtildi.
Bu arada ilgili afişleri astıran kurum, parti yetkilisi ya da kişilerin açık kimlik ve adreslerinin tespitine ilişkin de kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.
Ardahan'da reklam panolarına asılan bazı afişlerin güvenlik güçlerince kaldırıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ardahan Belediyesi tarafından 5 reklam panosuna asılan, "128 milyar dolar nerede?" ve CHP yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi siluetinin bulunduğu afişlere, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulması talimatı verildiği aktarıldı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, özel bir şirkete ait reklam panolarındaki ilan sebebiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Valilikçe yapılan açıklamada da "Özel bir şirket tarafından işletilen 2 adet reklam panosuna bugün asılan '128 milyar dolar nerede' ve 'CHP' yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silüeti bulunan ve konusu suç teşkil eden afişlere Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının el konulması talimatı üzerine söz konusu afişler güvenlik güçlerimizce kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.