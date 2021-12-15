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Beylikdüzü'nde yollar göle döndü! "Rezalet içindeyiz" diyerek isyan ettiler

15.12.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde yağışın ardından yollarda oluşan çukurlarda biriken yağmur suları vatandaşları isyan ettirdi. Su birikintileri ve çamurların üzerlerine gelmesinden rahatsız olan vatandaşlar, "Rezalet içindeyiz" diyerek yaşadıkları durumdan şikayet etti. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı ilçede vatandaşlar, belediyeye sesini duyurmak istediklerini söyledi.

Beylikdüzü'nde yollar göle döndü! "Rezalet içindeyiz" diyerek isyan ettiler

Beylikdüzü, Kavaklı, Adnan Kahveci, Yakuplu ve Marmara Mahallelerinde, İstanbul’da gerçekleşen yağışın da etkisiyle bozuk yollardaki çukurlarda adeta göletler oluştu. Yol üzerinde giden araçlara ve yayalara zor anlar yaşatan çukurlardan vatandaşlar isyan etti.

"ÇÖP, SULAR, ÇAMUR, REZALET İÇİNDEYİZ"

Beylikdüzü sakini Şükran Yargıcı, "Çok şikayetçiyiz, çöp, sular, çamur, rezalet içindeyiz ve ilgilenen yok. Belediye’ye şikayetçi olduk.’ Gereken yapılıyor.’ dediler ama maalesef yapılan bir şey yok. Çok şikayetçiyiz ve mağduruz. Her taraf çöp içinde, su içinde, şimdi caddeden caddeye geçeyim dedim, sular dolmuş her yere, anlatamam. Böyle bir rezalet yok’’ dedi.

beylikdüzünde yollar göle döndü (1)

Yollardan şikayet eden bir başka vatandaş ise "Bizi perişan ediyor ve kenardan kazarak geçiyoruz. Gelin burayı yapın desem yapan yok. Belediyeye gidiyoruz, ‘yapacağız, bizim işimiz’ diyorlar. Her seferinde mağdur oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"YOLDA YÜRÜRKEN SULAR ÜSTÜMÜZE GELİYOR"

beylikdüzünde yollar göle döndü (2)

Bu durumun Beylikdüzü Belediyesi’nin hatası olduğunu söyleyen bir vatandaş ise "Yolda yürürken sular üstümüze geliyor, bir şekilde kaçıyoruz. Kesinlikle rahatsız oluyoruz" şeklinde konuştu.

İHA

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