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Beylikdüzü’nde hatalı park tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde hatalı park iddiasıyla öfkelenen sürücü araca tekmeler atarak araca zarar verdi.

Beylikdüzü’nde hatalı park iddiasıyla öfkelenen sürücü araca tekmeler atarak araca zarar verdi. İki sürücünün tartışığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle sahile gelen vatandaş aracının önüne acil durum için cep telefonu numarasını bıraktı. Bir süre sonra sürücünün telefonuna bir başka sürücü tarafından görüntü gönderildi. Görüntüyü gönderen vatandaş iddiaya göre " Aracını parçaladım gel çek" dedi. Aracın başına gelen sürücü hasarları gördü ve ikili arasında tartışma çıktı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücü aracındaki hasardan dolayı şikayetçi oldu.

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