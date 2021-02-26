HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beylikdüzü’nde seraya çevrilen evin çatısında uyuşturucu ele geçirildi

Beylikdüzü’nde seraya çevrilen evin çatısında uyuşturucu ele geçirildi

26.02.2021 13:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beylikdüzü’nde seraya çevrilen evin çatısında uyuşturucu ele geçirildi

Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonda, çatı katı seraya çevrilen evde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonda, çatı katı seraya çevrilen evde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Baskında, seradaki sulama ve iklimlendirme cihazının çalıştığı görüldü.
Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Barış Mahallesindeki bir apartmanın çatı katında bulunan bir adreste uyuşturucu madde dikimi yapıldığı yönünde bilgi aldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün akşam saat 20.30 sıralarında söz konusu adrese baskın gerçekleştiren emniyet ekipleri, apartmanın çatı katında arama yaptı. Yapılan aramalarda saksı ve poşetler içerisinde yetiştirilmiş 19 kök Hint keneviri, 5 kilo 250 gram esrar, 230 gram eroin, uyuşturucu yetiştirilmesi için kullanılan 2 termometre, iklimlendirme LED cihazı, koku giderici 2 havalandırma filtresi ve reflektörler ele geçirildi.
Baskın sırasında seradaki sulama ve iklimlendirme cihazı çalışıyordu
Operasyon sırasında binanın çatı katındaki uyuşturucu serasında yakalanan 36 yaşındaki O.E. adlı şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturuculara el konulurken, operasyonda gözaltına alınan O.E., bu sabah “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, uyuşturucu serasına düzenlenen operasyon polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Baskın anında seradaki sulama ve iklimlendirme cihazının çalıştığı görülürken, görüntülerde, Hint kenevirlerinin ışıklandırma yöntemi ile güneşlendirildiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
MEB, Sağlık Bakanlığına gönderdi! Öğretmenler için aşılama sürecinin detayları belli olduMEB, Sağlık Bakanlığına gönderdi! Öğretmenler için aşılama sürecinin detayları belli oldu
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

İSKİ su kesintisi 26 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 26 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 26 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

26 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Çizgili Yelve'nin Türkiye'de ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yeni gelişme

'Boğaziçi' soruşturmasında yeni gelişme

'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı

'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.