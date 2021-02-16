HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beylikdüzü’nde trafik polisinin yolda kalan araçları kurtarma mücadelesi

Beylikdüzü’nde trafik polisinin yolda kalan araçları kurtarma mücadelesi

16.02.2021 00:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle trafiğin durduğu Beylikdüzü’nde yolda kalan araçları kurtarmak için tek başına mücadele eden trafik polisi kameralara yansıdı.İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı kentin farklın noktalarında trafiğin durmasına neden oldu.

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle trafiğin durduğu Beylikdüzü’nde yolda kalan araçları kurtarmak için tek başına mücadele eden trafik polisi kameralara yansıdı.
İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı kentin farklın noktalarında trafiğin durmasına neden oldu. Trafiğin durduğu yerlerde kimi sürücüler yol kenarında beklerken, toplu ulaşım araçlarının yolda kalması nedeniyle bazı vatandaşlar yürüyerek yollarına devam etti. E-5 Beylikdüzü mevkii de sürücülerin zor anlar yaşadığı yerlerden biriydi. Bir trafik polisinin yolda kalan aracı kurtarmak için tek başına çabaladığı anlar bir vatandaş tarafından kamerayla görüntülendi. Görüntülerde trafik polisinin yolda kalan aracı ilerletmek için çabaladığı görüldü. Kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
38 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu38 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Stalk yapmak suç mudur?Stalk yapmak suç mudur?

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

MİT'ten operasyon! Özbekistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten operasyon! Özbekistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Balıkesir merkezli 38 ildeki FETÖ operasyonunda 29 tutuklama

38 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: ABD, Gara'daki katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tutmuştur

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

Zonguldak'ta eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı

Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı! Dehşete düşüren olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.