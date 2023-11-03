Beynin ne kadar hızlı çalışıyor? Dünya nüfusunun sadece %20'si 7 saniye içinde bu testi geçebiliyor

Beynimizin işleyişi ve hızı, insan zihninin sırlarından biri olarak kalırken, bazı testler bu karmaşıklığı ölçmeye çalışır. Beynin işleyişini ve hızını sınamak için testler tasarlanıyor. Bu test, dünya genelinde sadece belirli bir kesimin başarabildiği bir zeka sınavı olarak öne çıkıyor. Peki, siz aşağıdaki harflerden kaç tanesini bulabildiniz?

Bu test beynin ne kadar hızlı çalıştığını gösteriyor. Dört aşamadan oluşan bu test, beynin ne kadar hızlı bilgiler işlediğini, bir resimdeki anormallikleri nasıl fark ettiğini görmen için yapılıyor. Dünya nüfusunun sadece yüzde 20’si 7 saniye içinde dört aşamayı da geçebiliyor.

Teste başlamadan önce kendinize bir kronometre açmanızda fayda var.

İlk resimde gizlenmiş F harfini 7 saniyede bulmanız gerekiyor.

GİLZİ F HARFİ



GİZLİ F HARFİNİN CEVABI



İkinci resimde de gizlenmiş D harfini 7 saniyede bulmanız gerekiyor.

GİLZİ D HARFİ



GİZLİ D HARFİNİN CEVABI



Üçüncü resimde de gizlenmiş P harfini 7 saniyede bulmanız gerekiyor.

GİLZİ P HARFİ



GİZLİ P HARFİNİN CEVABI



Dördüncü ve son resimde de gizlenmiş X harfini 7 saniyede bulmanız gerekiyor.

GİLZİ X HARFİ



GİZLİ X HARFİNİN CEVABI





