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Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın babası ilahiyatçı Ali Rıza Demircan Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Bugüne dek Erdoğan ve partisine oy verdiğini belirten Demircan, "Ahiretime zarar vermek istemiyorum" ifadesini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Ali Rıza Demircan, Mirat Haber'de yayımlanan "Sayın Cumhurbaşkanım artık Kurani vasıfları taşıyanlara oy vereceğim" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Katıldığınız ve kazandığınız bütün seçimlerde size oy verdim. Oy vermekle de kalmadım, yazılarımla ve özel sohbetlerimle destek de verdim" dedi.

"BİZ BU GÖREVİMİZİ YAPAMAZ OLDUK"

"Üstelik bir de seçip önümüze koyduklarınızı da seçtim. Ama artık yalnızca vasıflarını Rabbimizin belirlediği adayları seçmek istiyorum" ifadesini kullanan Demircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü —hüsn-ü zan besliyor isem de-hangi vasıflar dikkate alarak aday seçimi yapıldığını tam olarak bilmiyorum ve bu durum benim Rabbim katındaki sorumluluğumu düşürmez. Âhiretime zarar vermek istemiyorum. Biz Müslümanların fert ve toplum olarak olmazsa olmaz bir görevimiz var. Orijinal adıyla Emir bil-Marûf ve Nehi ani'l- Münker. Yani Dinimizin, ortak aklın ve ilmin gerektirdiklerine yönlendirmek ve dinimizin ortak aklın ve ilmin/bilimin sakındırdıklarından men etmek. Biz bu görevimizi yapmaz olduk. Bir diğer anlatımla size de yardımcı olamadık.

"SİZ BATI KÜLTÜRÜ İLE ŞARTLANMIŞ BÜROKRATLAR..."

İstanbul seçmeniyim. Oy vermemi istediğiniz kişileri yakından tanımıyordum. Tanıtma gereği de duyulmadı. Seçtirdikleriniz arasında önemli bir toplumsal meseleyi irdeleyecek, inceleyecek, tespitlerini kaleme alacak ve meclis kürsüsünden dile getirecek daha da önemlisi görüşlerinize katılmadığını beyanla muhalif görüş bildirecek kadar inançlı, bilgili, bilinçli ve izzetli kaç kişi var? Siz batı kültürü ile şartlanmış bürokratlar ve teknokratlar ile nasıl başarılı olacaksınız? Yüzeysel başarılarımız varsa da eğitimde, kültürde ve ekonomide öze ilişkin problemlerimiz devam ediyor. Size yerel yönetimlerde de ufuk açacak, problem çözecek, alternatif yol ve yöntem oluşturacak yardımcılar gerek."

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