Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Ali Rıza Demircan, Mirat Haber'de yayımlanan "Sayın Cumhurbaşkanım artık Kurani vasıfları taşıyanlara oy vereceğim" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Katıldığınız ve kazandığınız bütün seçimlerde size oy verdim. Oy vermekle de kalmadım, yazılarımla ve özel sohbetlerimle destek de verdim" dedi.

"BİZ BU GÖREVİMİZİ YAPAMAZ OLDUK"



"Üstelik bir de seçip önümüze koyduklarınızı da seçtim. Ama artık yalnızca vasıflarını Rabbimizin belirlediği adayları seçmek istiyorum" ifadesini kullanan Demircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü —hüsn-ü zan besliyor isem de-hangi vasıflar dikkate alarak aday seçimi yapıldığını tam olarak bilmiyorum ve bu durum benim Rabbim katındaki sorumluluğumu düşürmez. Âhiretime zarar vermek istemiyorum. Biz Müslümanların fert ve toplum olarak olmazsa olmaz bir görevimiz var. Orijinal adıyla Emir bil-Marûf ve Nehi ani'l- Münker. Yani Dinimizin, ortak aklın ve ilmin gerektirdiklerine yönlendirmek ve dinimizin ortak aklın ve ilmin/bilimin sakındırdıklarından men etmek. Biz bu görevimizi yapmaz olduk. Bir diğer anlatımla size de yardımcı olamadık.