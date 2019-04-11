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Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:58 | Son Güncelleme

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü. İlk belirlemelere göre genç kadının intihar ettiği değerlendirilirken polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Kulesi'nin teras kısmına çıkan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerini şerit çekerek kapattı. Polisin incelemesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Galata Kulesi Beyoğlu Galata Kulesi

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