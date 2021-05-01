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  4. Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı

Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı

01.05.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı

Zincirlikuyu Caddesi'nde, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan evsiz kadın, çalışma sırasında ağzı açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düştü.

Yaşlı kadının bağırması üzerine vatandaşlar yardıma giderek, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma sonucunda kadını yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurdan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, kanalizasyon çukuru çevresinde önlem aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu
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