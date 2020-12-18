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  4. Beyoğlu'nda kılıçlı gasp dehşeti! Kıskıvrak yakalandı

Beyoğlu'nda kılıçlı gasp dehşeti! Kıskıvrak yakalandı

18.12.2020 17:16 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda, kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üstünden çıkan kılıca el konulurken saldırgan polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 14.45 sıralarında yaşandı. İstiklal Mahallesi Derya Beyi Sokak'ta yürüyen Hasan Ç. (20) elindeki kılıçla önünü kesen Ç.E'nin(18) saldırısına uğradı. Hasan Ç.'yi kılıçla elinden yaralayan Ç.E, 50 lirasının gasp ederek olay yerinden kaçtı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Devriye gezerek bütün sokakları didik didik arayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus ve Mobil Park ekipleri Ç.E'yi ara sokakta yakaladı. Gözaltına alınan Ç.E'nin üstünden çıkan, olayda kullandığı kılıca el konulurken, gasp ettiği 50 lira da üstünden çıktı. Şüpheli daha sonra işlemler için polis merkezine götürüldü. Kılıçlı saldırıda elinden yaralan Hasan Ç. tedavisinin ardın ifadesi için polis merkezine götürüldü. Hasan Ç.'nin gasp edilen 50 lirası burada polis tarafından kendisine teslim edildi.

DHA

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