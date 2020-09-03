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  4. Beyoğlu'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satan sürücüye ceza

Beyoğlu'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satan sürücüye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 21:44 | Son Güncelleme

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satan sürücüye trafik polisi tarafından para cezası kesilirken lüks otomobil ise amacı dışı kullanılmaktan 15 gün trafikten men edildi.

Beyoğlu'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satan sürücüye ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobille 5 liraya karpuz satan sürücüyle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda, lüks otomobilin sürücüsünün İran vatandaşı M. H. F. olduğu belirlendi.

OTOMOBİL 15 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik polisleri tarafından otomobil sürücüsü M. H. F.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 1, araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek, maddesine istinaden 1228 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil, 15 gün süreyle trafikten men edildi.

(DHA)

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