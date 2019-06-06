HABER

Beyoğlu'nda 16 yaşındaki kız evinin çatısında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 16:25 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda 16 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı evin çatısında ölü bulundu.

Beyoğlu'nda 16 yaşındaki kız evinin çatısında ölü bulundu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda 16 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı evin çatısında ölü bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan kızın annesinin daha önce hastalıktan öldüğü babasının da cezaevinde olduğu belirtildi.
Beyoğlu, Doğramacı Şakir Sokak'taki meydana gelen olay saat 15.00'de ortaya çıktı. 16 yaşındaki Sultan G.'yi göremeyen yakınları onu aramaya başladı. Sultan G.'yi yaşadığı evin çatısında boynunda iple bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sultan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın ölüm haberini alan akrabaları koşarak geldikleri evin önünde gözyaşı döktü. Sultan G.'nin annesini hastalıktan kaybettiği, babasının da cezaevinde olduğu için akrabalarıyla yaşadığı ve son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Polisin yaptığı olay yeri incelemesinde ilk belirlemelere göre Sultan G.'nin intihar ettiği anlaşılırken, ceset ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda 16 yaşındaki kız evinin çatısında ölü bulunduBeyoğlu'nda 16 yaşındaki kız evinin çatısında ölü bulundu

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Otomobil lastiğine sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardıOtomobil lastiğine sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Karabük'te dolu yağdıKarabük'te dolu yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.