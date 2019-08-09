Beyoğlu'nda Alman vatandaşının gözaltına alınması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda polislere küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Alman vatandaşı Jason C'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Ağustos saat 05.15 sıralarında Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği ekiplerinin, İstiklal Caddesi Hüseyinağa Camisi önünde kalabalık grubun aralarında kavga ettiğini görmesi üzerine müdahale ederek tarafları ayırdığı ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Bu sırada Jason C. isimli Alman vatandaşının görevlileri telefonla görüntülediğinin fark edilmesi üzerine, bu kişiye polis kimlikleri gösterilip video çekmemesi ve telefonu kapatması uyarısı yapıldığı aktarılan açıklamada, uyarıları dikkate almayan Jason C'nin İngilizce küfür ve hakaret ettiği anlatıldı.

Açıklamada, komuta merkezine davet edilen Jason C'nin görevlilere "Arkadaşının babasının komutan olduğunu ve hepsinin işlerine son vereceğini" İngilizce olarak söylediğine yer verilerek, şunlar kaydedildi: