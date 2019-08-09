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Beyoğlu'nda Alman vatandaşının gözaltına alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 17:29 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: - "Beyoğlu'nda kavgayı ayırmaya çalışan polis memurlarının görüntülerini çeken Jason C. isimli Alman vatandaşına video çekmemesi ve telefonu kapatması uyarısı yapılmış, ancak şahıs uyarıları dikkate almayarak İngilizce olarak küfür ve hakaretlerde bulunmuş, uyarılara rağmen küfür etmeye devam etmiştir" - "Konuyla ilgili alınan savcı talimatı doğrultusunda 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçundan mevcutlu olarak çıkartılan şahsın mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda polislere küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Alman vatandaşı Jason C'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Ağustos saat 05.15 sıralarında Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği ekiplerinin, İstiklal Caddesi Hüseyinağa Camisi önünde kalabalık grubun aralarında kavga ettiğini görmesi üzerine müdahale ederek tarafları ayırdığı ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Bu sırada Jason C. isimli Alman vatandaşının görevlileri telefonla görüntülediğinin fark edilmesi üzerine, bu kişiye polis kimlikleri gösterilip video çekmemesi ve telefonu kapatması uyarısı yapıldığı aktarılan açıklamada, uyarıları dikkate almayan Jason C'nin İngilizce küfür ve hakaret ettiği anlatıldı.

Açıklamada, komuta merkezine davet edilen Jason C'nin görevlilere "Arkadaşının babasının komutan olduğunu ve hepsinin işlerine son vereceğini" İngilizce olarak söylediğine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Zorluk çıkartarak kaçmaya çalışması üzerine orantılı güç kullanılarak muhafaza altına alınmıştır. Güven Timleri komuta merkezine intikal ettirilen şahıs, burada da saldırgan tavırlarına ve küfür etmeye devam etmiş ayrıca komuta merkezinden kaçmaya çalışarak görevlilerimizin üzerine tükürmüştür. Konuyla ilgili olayda bulunan polis memurları şahıstan davacı ve şikayetçi olmuş. Komuta merkezinde tutanak tutulup şahsa darp, cebir raporu aldırılmış, şahıs hastanede röntgen odasında da saldırgan davranışlar sergileyerek zorluk çıkarmıştır. Konuyla ilgili alınan savcı talimatı doğrultusunda 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçundan mevcutlu olarak çıkartılan şahıs mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır."

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Alman vatandaşı Güven Timleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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