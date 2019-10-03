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Beyoğlu’nda çökme riski bulunan binadaki esnaf eşyalarını tahliye etti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 17:38 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binada bulunan esnaf eşyalarını tahliye etmeye başladı.

Beyoğlu’nda çökme riski bulunan binadaki esnaf eşyalarını tahliye etti

Beyoğlu’nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binada bulunan esnaf eşyalarını tahliye etmeye başladı. Çökme riski bulunan binanın akıbeti ise önümüzdeki günlerde belirlenecek.
Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak’ta bulunan beş katlı binada dün öğle saatlerinde çatlaklar oluşmuş, bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Güvenlik amacıyla sokak yaya ve araç trafiğine kapatılarak ekipler gece boyunca kolonları güçlendirme çalışması yaptı. Gündüz saatlerinde ise çalışmaların yapıldığı binadaki esnaflar ise eşyalarını tahliye etmeye başladı. Çökme riski bulunan binadan esnafların canlarını hiçe sayarak mallarını tahliye etmeye çalışmaları ise görenleri hayrete düşürdü. Çalışanların hızlı hareketlerle çökme riski bulunan binaya girerek malları dışarı taşıdıkları görüldü. Binanın akıbetinin ise önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

Beyoğlu’nda çökme riski bulunan binadaki esnaf eşyalarını tahliye etti

Beyoğlu’nda çökme riski bulunan binadaki esnaf eşyalarını tahliye etti

Beyoğlu’nda çökme riski bulunan binadaki esnaf eşyalarını tahliye etti

Beyoğlu’nda çökme riski bulunan binadaki esnaf eşyalarını tahliye etti

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