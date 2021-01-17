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Beyoğlu’nda derneğe kumar baskınında 23 kişiye 79 bin 787 lira para cezası

17.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir dernek binasında kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 79 bin 787 lira para cezası verildi.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, Şehit Muhtar Mahallesi’nde bir derneğe gece saatlerinde çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığı ve içeride kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir dernek binasında kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 79 bin 787 lira para cezası verildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, Şehit Muhtar Mahallesi’nde bir derneğe gece saatlerinde çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığı ve içeride kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe gece saat 02.30 sıralarında yapılan baskında 23 kişi masaların etrafında kumar oynarken yakalandı. Korona virüs tedbirlerine uymadıkları, kumar oynadıkları ve maske takmadan mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 23 kişiye toplam 79 bin lira ceza uygulandı. Baskın yapılan dernek polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.

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