Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma

Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan protestocular patlamadan sorumlu tuttukları yöneticiler karşı sloganlar attı.

Protestocular, parlamento binasına gireceklerini ve tüm siyasetçileri düşüreceklerini söyledi.

PROTESTOCULARA MÜDAHALE EDİLDİ: YARALILAR VAR

Güvenlik güçlerinin parlamento binası yakınındaki kurduğu barikatı aşmaya çalışan protestoculara gaz bombasıyla müdahale edilmesi sonucu bazı protestocuların yaralandığı bildirildi.

Uzun zamandır ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından ülkenin en önemli limanı olan Beyrut Limanı'nın yok edilmesiyle ülkedeki ekonomik durum daha da ağırlaştı. (İHA)

