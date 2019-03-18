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Biber görünümlü limon görenleri hayrete düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, biber görünümlü limon, görenleri hayrete düşürdü.

Biber görünümlü limon görenleri hayrete düşürdü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, biber görünümlü limon, görenleri hayrete düşürdü.
Merkeze bağlı Kayalı Köyünde oturan emekli işçi Ömer Mazı (65) bahçesinde limon toplarken ağaçtaki bibere benzeyen meyveyi fark etti. Mazı, ağaçtan kopardığı yaklaşık 12 santim uzunluğundaki limonu alarak evine geldi. Biber görünümlü limonu ailesine ve komşularına gösteren Mazı, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım ve çok şaşırdım. Limonları toplarken önce biber sandım ama koparıp incelediğimde limon olduğunu fark ettim. Benim gibi ailem ve komşular da ilk gördüklerinde biber sandılar" dedi.

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Biber görünümlü limon görenleri hayrete düşürdüBiber görünümlü limon görenleri hayrete düşürdüBiber görünümlü limon görenleri hayrete düşürdü

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