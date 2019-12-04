HABER

Bıçaklanarak öldürülen Ceren’e gözyaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:48 | Son Güncelleme

Ordu’da akşam saatlerinde evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3.

Ordu’da akşam saatlerinde evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, bale antrenmanı sonrası Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evine geldi. Sabah çıkarken anahtarı evde unuttuğunu hatırlayan Ceren Özdemir, apartmanın dış kapı ziline bastı. Kimin geldiğini öğrenmek içen balkona çıkan ablası Gizem Özdemir’e otomatiğe basmasını istedi. Otomatiğe basılmasının ardından aradan 15 dakika geçmesine rağmen gelen olmayınca aşağı inen aile fertleri Ceren Özdemir’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ağır yaralı olarak eve en yakın Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ceren Özdemir’in sırtından ve karnından defalarca bıçak darbesi aldığı belirlendi.

Özel ekip kuruldu
Olayın ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü, özel bir ekip kurarak zanlının yakalanması için sıkı bir çalışma başlattı. Bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlenen Ceren’in geliş güzergahı, olay yerindeki güvenlik kameraları ve kent güvenlik sistemi kayıtları ile Ceren’in cep telefonunu incelemeye alındı. Özel ekip, Ceren’in en son kimlerle görüştüğünü ve tehdit edilip edilmediğini mercek altına aldı. Olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı ve ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Üniversitede tören düzenlendi
Öte yandan Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesinde tören düzenlendi. Törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve kampüs içinde bulunan binlerce öğrenci katıldı. Törende Ceren Özdemir’in annesi Güfer, babasın Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Ceren Özdemir’in cenazesi Ulubey ilçesinde toprağa verilecek.
Cenaze töreninde acısını gizleyemeyen anne Güfer Özdemir, “Türkiye’de kadın kız cinayetleri hep faili meçhul kalıyor, bu da kalmasın” ifadelerini kullandı.

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Edirne’de üreticilere Tarım Kredi Kooperatifi şokuEdirne’de üreticilere Tarım Kredi Kooperatifi şoku
Kaçırılıp arabadan atılan genç kız ailesini görünce gözyaşlarını tutamadıKaçırılıp arabadan atılan genç kız ailesini görünce gözyaşlarını tutamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Ölüler ve yaralılar var

E-5’te dehşete düşüren olay! Tartıştığı sürücüyü ezdi

Trafikte tartıştığı sürücüyü ezdi

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Şule Çet davasında karar duruşması başladı!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Karar duruşması başladı

Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.