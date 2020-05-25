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Bıçaklı kavga olayına giden polislere ağır hakaretler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 01:59 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir kişi bahçesinde alkol aldığını öne sürdüğü komşusuyla önce tartıştı ardından bıçakla yaraladıktan sonra firar etti. Öte yandan olay sonrası bölgede çalışma yapan polis ekiplerini evinin balkonundan izleyen başka bir alkollü şahıs, ekiplere hakaretler yağdırdı.

Bıçaklama olayı sonrasında bölgede görev yapan polislere balkondan hakaretler yağdıran başka bir alkollü şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak idari para cezası uygulandı.

EKMEK BIÇAĞIYLA KARNINDAN YARALADI

Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Mesir Mahallesinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanda yaşayan Hasan K. (42), bahçede alkol aldığı öne sürülen komşusu Mehmet K. (52) ile sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışmanın alevlenmesiyle birlikte Hasan K., mutfaktan ekmek bıçağını alarak komşusu Mehmet K.’yi karın boşluğundan bıçakladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Mehmet K. kanlar içinde yere yığılırken, komşusunu bıçaklayan Hasan K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok 112 Acil Servis ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mehmet K., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Mehmet K.’nin durumu ciddiyetini korurken, polis ekipler her yerde firari komşu Hasan K.’yi arıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

KAVGAYI İZLEYEN ALKOLLÜ ŞAHISTAN POLİSE HAKARET

Öte yandan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Komşular arası yaşanan bıçaklı kavga sonrası bölgede çalışma yapan polis ekiplerini evinin balkonundan izleyen başka bir alkollü şahıs, ekiplere hakaretler yağdırdı.

İsminin Kamil A. olduğu öğrenilen alkollü şahıs ekiplere “Onun kafasına sıkacağım. Onu öldüreceğim. Sen de polissen gelir beni alırsın. Sen eğer devletin polisiysen gelir beni alırsın” diye bağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Alkollü şahıs karşısında sağ duyulu yaklaşarak bağırmamasını isteyen polis ekipleri daha sonra apartmanın 5. katında oturan Kamil A.’nın evine giderek gözaltına aldı. Kamil A., kendisini görüntüleyen gazetecilere “Tamam sorun yok" dedi. Karakola götürülen Kamil A., burada ifadesi alındıktan sonra idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı. (İHA)

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