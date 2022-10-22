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  4. Bıçaklı saldırıda yaralandı! Akaryakıt istasyonunun marketine sığınıp kurtuldu

Bıçaklı saldırıda yaralandı! Akaryakıt istasyonunun marketine sığınıp kurtuldu

22.10.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 23 yaşındaki B.G., kimliği belirlenemeyen dört kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından ve karnından bıçaklanan B.G., akaryakıt istasyonunun marketine girerek saldırganlardan kurtuldu. B.G.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bıçaklı saldırıda yaralandı! Akaryakıt istasyonunun marketine sığınıp kurtuldu

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. B.G., Termessos Caddesi'ne yakın bir sokakta kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrarken, bıçaklı saldırı sonucunda karın ve sırt bölgesinden yaralandı. Bıçaklı saldırganlardan kaçarak kurtulmaya çalışan B.G., yakın bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketine sığındı ve yardım istedi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

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Marketin tuvalet kapısının önünde yere yığılan B.G.'yi gören istasyon çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.G.'nin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırdı. B.G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganların eşkalini tespit etmeye çalıştığı belirtildi. (DHA)

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