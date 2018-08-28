Biçerdöveri gelin arabası yaptı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde dünyaevine giren çift, gelin arabasına dönüştürdükleri biçerdöverle düğün törenine gitti.

İskilip'te çiftçilik yapan biçerdöver operatörü Mustafa Yiğit (24), 26 Ağustos Pazar günü düzenlenen törenle hayatını Merve Yiğit (22) ile birleştirdi.

Damat ve beraberindekiler, konvoy halinde Alaca ilçesine giderek Merve Yiğit'i babaevinden aldı.

Konvoy eşliğinde bir otomobille İskilip ilçesine bağlı Yalakçayı köyüne doğru yola çıkan çift, köye 10 kilometre kala gelin arabası olarak balonlarla süslenen biçerdövere geçti.

Ön camında "ömrümün hasadı" yazılı biçerdöver ile düğün töreninin yapılacağı köye giden çift büyük ilgi gördü.

Damat Mustafa Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır biçerdöver operatörlüğü yaptığını anlatarak, "Düğünümde biçerdöverimi gelin arabası olarak yapmayı hayal ediyordum. Tek hayalim buydu. Düğün için biçerdöverimi temizletip süsledim. Köyümüze biçerdöver ile giriş yaptık. Görenler çok şaşırdı. Eşim de başta biçerdövere binerken biraz korksa da mutlu oldu. Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gelin Merve Yiğit de değişik bir duygu yaşadığını ancak eşinin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

