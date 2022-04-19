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Biden'a 'Paskalya tavşanı' şoku! Neye uğradığını şaşırdı, hızla uzaklaştı

19.04.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen Paskalya etkinliğinde ABD Başkanı Joe Biden'a 'Paskalya tavşanı' sansür uyguladı. Gazetecinin sorusunu yanıtlandıran Biden'ın karşısına çıkan Paskalya tavşanı kostümlü görevli, Biden'ın yanıtını tamamlamasını engelledi.

Biden'a 'Paskalya tavşanı' şoku! Neye uğradığını şaşırdı, hızla uzaklaştı

Joe Biden'a Beyaz Saray'da sansür şokunun görüntüleri ortaya çıktı. Paskalya tavşanı kostümlü görevli ansızın Biden ile muhabirin arasına girerek söyleşiyi yarıda kesti ve Biden'ı uzaklaştırdı.

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Geçtiğimiz pazartesi günü Beyaz Saray'da çocukların da katılımıyla Paskalya etkinliği düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden, bahçede gazetecilerin sorularını yanıtlandırıyordu. Söyleşi gerçekleştirdiği basın üyelerinden biri de Afgan muhabir Nazira Karima idi.

Etkinliğe katılanların çoğunun göremediği belirtilen sahnenin görüntüleri Twitter'dan paylaşıldı. Paylaşılan videoda Biden, muhabir Karimi'nin sorusu üzerine Afganistan ve Pakistan hakkında yorum yapmaya başlıyor.

Tam bu sırada Paskalya Tavşanı çıkageliyor ve Biden'la muhabirin arasına girip elini sallıyor. Neye uğradığını şaşıran Biden, tavşandan hızla uzaklaşıyor ve muhabir ile söyleşi yarıda kalıyor. Biden, çocukların yumurta yuvarlama yarışmasının yeni turunu başlatmaya yöneliyor.

Başkan, gazetecilerin sorularını yanıtlayamamasından dolayı rutin olarak kimliği belirsiz astlarını suçluyor ve bazı kıdemli gazeteciler, gaf yapma eğilimine rağmen bunun başkanın siyasi aleyhine olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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