Biden, Avrupa'daki ilk konuşmasında Rusya'yı uyardı: "Zararlı eylemlerine güçlü yanıt veririz"

ABD Başkanı Joe Biden ilk yurt dışı gezisinin başında yaptığı konuşmada, müttefikleriyle ilişkilerini yeniden güçlendireceğini mesajını verdi, Rusya'yı ise "zarar verici eylemlerde" bulunması halinde "güçlü ve anlamlı" karşılık bulacağı konusunda uyardı.

Biden, sekiz günlük Avrupa gezisini İngiltere'den başlattı.

Çarşamba akşamı indiği Suffolk'taki RAF Mildenhall hava üssünde Amerikan askerlerine ve ailelerine hitap eden Biden, 16 Haziran'da yapacağı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık bir mesaj ileteceğini söyledi.

"Rusya ile çatışma peşinde değiliz" diyen Biden, "İstikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz ... ama net olacağım: Rusya hükümeti zarar verici eylemlerde bulunursa ABD güçlü ve anlamlı bir şekilde yanıt verecektir" dedi.

Beyaz Saray, Biden'ın Rus mevkidaşı ile nükleer silahlanma, iklim değişikliği, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, Rusya'nın siber saldırıları ve Rus muhalif Alexei Navalny'nin hapse atılması da dahil olmak üzere "bir dizi acil sorunu" ele almayı planladığını belirtiyor.