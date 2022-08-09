Biden bu kez ceketini giyemedi, eşi yardıma koştu... Sonra ise gözlüğünü düşürdü

ABD Başkanı Joe Biden'ın gündem olacak görüntülerine bir yenisi daha eklendi. İlerlemiş yaşı, gafları, dikkat çeken hareketleriyle sık sık gündeme gelen ve eleştiri oklarını hedefi olan Biden'ın bu görüntüsü dün kayda alındı. Daha önce boşlukla selamlaşan, uçağa binerken merdivenlerde düşen Biden bu kez, ceketini giyemedi.

DEFALARCA DENEDİ, CEKETİNİ GİYEMEDİ

ABD basınında yer alan görüntülerde helikopterden indiği görülen 79 yaşındaki Biden, rüzgarın da etkisiyle bir süre ceketini giyemedi. Defalarca denemesine rağmen başaramayan Biden'ın yardımına eşi Jill Biden yetişti.

GÖZLÜĞÜNÜ DE DÜŞÜRDÜ

Selden etkilenen Kentucky ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönen Biden, eşinin yardımıyla ceketini giydi ancak hemen arından gözlüğünü düşürdü. Biden'ın o anları da kameraya yansıdı.

Görüntülerde, arkadaki askerlerin de şaşkın olduğu dikkat çekti.

Öte yandan son görüntüler sonrası muhalifler, 2024'te de aday olacağını açıklayan Biden'ın başkan seçilmesinin sorun yaratabileceğini belirtti.



