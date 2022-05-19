Biden'dan dikkat çeken Türkiye yorumu! 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine nasıl ikna edeceksiniz' sorusuna böyle yanıt verdi

İsveç ve Finlandiya NATO'ya dün birlikte resmen başvurdu. Böylece onay süreci başlamış oldu. Ülkelerin NATO'ya girebilmesi için tüm müttefiklerin onayı gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülkeye teröristlere parlamentolarında dahi yer vermeleri nedeniyle sert tepki göstermiş, "PKK'ya destek verip üyelik için destek istemek tutarsızlıktır. Bize teröristleri iade etmeyen ülkelerin NATO üyeliğine 'evet' diyemeyiz" diye konuşmuştu. İsveç ve Finlandiya tarafından Türkiye'yi ikna etmeye çalışacaklarına ilişkin mesajlar gelirken konuyla ilgili son açıklamayı Biden yaptı. ABD Başkanı, duruma olumlu bir açıdan bakıyor...

"TÜRKİYE'YE GİTMEYECEĞİM AMA..."

Biden gazetecilerin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ile ilgili sorularını yanıtladı. Biden'a yöneltilen sorulardan biri de Türkiye'nin nasıl ikna edileceği oldu. "Bu konuda tek bir şey söyleyeceğim" diyen Biden, şu yanıtı verdi:

"Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri önemli. Türkiye'ye gitmeyeceğim ancak iyi olacağımızı düşünüyorum."

"EMİNİZ"

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da konuya ilişkin benzer bir değerlendirmede bulundu. Sullivan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO için yeşil ışık yakacağından "emin" olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Günün sonunda Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecinin etkin ve verimli olacağından ve Türkiye'nin endişelerinin giderilebileceğinden eminiz. Bunun için doğrudan Finlandiya ve İsveç Türkiye ile çalışıyor, ancak işler kolaylaşsın diye Türklerle biz de görüşüyoruz."

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Biden, iki ülkenin NATO üyeliğinei ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

İki ülkenin başvurusunun önemli bir karar olduğunu belirten Biden, NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunun altını çizdi.

Biden, söz konusu iki ülkenin katılımının NATO'yu daha da güçlendireceğine işaret ederek, "NATO üyelikleri değerlendirilirken ABD; Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir." mesajını verdi.

TÜRKİYE ŞART KOŞTU

İsveç ve Finlandiya'daki PKK etkinlikleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin üyeliği konusunda Türkiye'nin olumlu olmadığını bildirmişti. Erdoğan İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Türkiye ziyaretine ilişkin ise "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, hiç yorulmasınlar" demişti.

İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ise örgüt içerisinde Türkiye ile işbirliği kurmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Öte yandan Türkiye tarafından iki ülkenin ittifaka üye olması için koşulan şartların bulunduğu 10 maddelik bir manifesto hazırlandığı aktarıldı.



