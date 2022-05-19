HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden'dan dikkat çeken Türkiye yorumu! 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine nasıl ikna edeceksiniz' sorusuna böyle yanıt verdi

Biden'dan dikkat çeken Türkiye yorumu! 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine nasıl ikna edeceksiniz' sorusuna böyle yanıt verdi

19.05.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu tüm dünyada yankı getirdi. İki İskandinav ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine aldığı kararın ardından başlayan süreç başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Türkiye ise İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılmasına terör bağlantıları nedeniyle olumsuz bakıyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden'dan 'Türkiye'nin nasıl ikna edileceğine' ilişkin soruya yanıtı dikkat çekti.

Biden'dan dikkat çeken Türkiye yorumu! 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine nasıl ikna edeceksiniz' sorusuna böyle yanıt verdi

İsveç ve Finlandiya NATO'ya dün birlikte resmen başvurdu. Böylece onay süreci başlamış oldu. Ülkelerin NATO'ya girebilmesi için tüm müttefiklerin onayı gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülkeye teröristlere parlamentolarında dahi yer vermeleri nedeniyle sert tepki göstermiş, "PKK'ya destek verip üyelik için destek istemek tutarsızlıktır. Bize teröristleri iade etmeyen ülkelerin NATO üyeliğine 'evet' diyemeyiz" diye konuşmuştu. İsveç ve Finlandiya tarafından Türkiye'yi ikna etmeye çalışacaklarına ilişkin mesajlar gelirken konuyla ilgili son açıklamayı Biden yaptı. ABD Başkanı, duruma olumlu bir açıdan bakıyor...

1024xauto-(2)

"TÜRKİYE'YE GİTMEYECEĞİM AMA..."

Biden gazetecilerin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ile ilgili sorularını yanıtladı. Biden'a yöneltilen sorulardan biri de Türkiye'nin nasıl ikna edileceği oldu. "Bu konuda tek bir şey söyleyeceğim" diyen Biden, şu yanıtı verdi:

"Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri önemli. Türkiye'ye gitmeyeceğim ancak iyi olacağımızı düşünüyorum."

thumbs_b_c_7f53704b032c2dd30d4e62f5dc7906b7

"EMİNİZ"

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da konuya ilişkin benzer bir değerlendirmede bulundu. Sullivan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO için yeşil ışık yakacağından "emin" olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Günün sonunda Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecinin etkin ve verimli olacağından ve Türkiye'nin endişelerinin giderilebileceğinden eminiz. Bunun için doğrudan Finlandiya ve İsveç Türkiye ile çalışıyor, ancak işler kolaylaşsın diye Türklerle biz de görüşüyoruz."

thumbs_b_c_2a2551c991673db24b08d0f6f225cc49

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Biden, iki ülkenin NATO üyeliğinei ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

İki ülkenin başvurusunun önemli bir karar olduğunu belirten Biden, NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunun altını çizdi.

Biden, söz konusu iki ülkenin katılımının NATO'yu daha da güçlendireceğine işaret ederek, "NATO üyelikleri değerlendirilirken ABD; Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir." mesajını verdi.

Son dakika: Türkiye karşı çıkmıştı! ABD Başkanı Biden'dan NATO açıklamasıSon dakika: Türkiye karşı çıkmıştı! ABD Başkanı Biden'dan NATO açıklaması

TÜRKİYE ŞART KOŞTU

İsveç ve Finlandiya'daki PKK etkinlikleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin üyeliği konusunda Türkiye'nin olumlu olmadığını bildirmişti. Erdoğan İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Türkiye ziyaretine ilişkin ise "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, hiç yorulmasınlar" demişti.

İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ise örgüt içerisinde Türkiye ile işbirliği kurmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Öte yandan Türkiye tarafından iki ülkenin ittifaka üye olması için koşulan şartların bulunduğu 10 maddelik bir manifesto hazırlandığı aktarıldı.

thumbs_b_c_cd6f9650887136538688f18dc1b3fd32

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmi başvuruyu yapmışlardı! Türkiye'den ilk vetoResmi başvuruyu yapmışlardı! Türkiye'den ilk veto
Tanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilanTanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilan
Piknik tüpüyle döverek öldürdüğü öne sürülmüştü! İfadesi ortaya çıktıPiknik tüpüyle döverek öldürdüğü öne sürülmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Viral oldu! Dünya George W. Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya George W. Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi

Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.