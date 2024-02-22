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Biden'dan Putin ağır hakaret!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.02.2024 11:06 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, San Francisco'daki bir bağış toplama etkinliğine katıldı. Biden, Rus devlet başkanı Vladimir Putin'e o.... çocuğu dedi.

Biden'dan Putin ağır hakaret!

ABD Başkanı Joe Biden, San Francisco'da gerçekleşen bir etkinlikte, Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı sert bir dil kullanarak tepki gösterdi. Bağış toplama etkinliğinde iklim değişikliği konusunda konuşan Biden, "Nükleer tehdidin hala varlığını sürdürdüğünü" belirtti.

EN BÜYÜK TEHDİT: İKLİM KRİZİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfürlü ifadelerle konuşan Biden, sözlerini şu şekilde ifade etti: "İnsanlık için şu anki en büyük tehdit, iklim krizidir. Ancak, Putin ve benzeri kişilerin neden olduğu nükleer çatışmalar konusunda da endişe duymalıyız."

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NAVALNY'NİN ÖLÜMÜNDEN PUTİN'İ SORUMLU TUTTU

Kasım ayındaki seçimlere yönelik eleştirilerini artıran Biden, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, ancak Navalni'nin ölümü, Putin ve onun adamlarının sorumluluğunda bir şeyin sonucu olduğuna dair şüphe yok."

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Küfür biden putin
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