Biden'dan Putin ağır hakaret!

ABD Başkanı Joe Biden, San Francisco'da gerçekleşen bir etkinlikte, Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı sert bir dil kullanarak tepki gösterdi. Bağış toplama etkinliğinde iklim değişikliği konusunda konuşan Biden, "Nükleer tehdidin hala varlığını sürdürdüğünü" belirtti.

EN BÜYÜK TEHDİT: İKLİM KRİZİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfürlü ifadelerle konuşan Biden, sözlerini şu şekilde ifade etti: "İnsanlık için şu anki en büyük tehdit, iklim krizidir. Ancak, Putin ve benzeri kişilerin neden olduğu nükleer çatışmalar konusunda da endişe duymalıyız."

NAVALNY'NİN ÖLÜMÜNDEN PUTİN'İ SORUMLU TUTTU

Kasım ayındaki seçimlere yönelik eleştirilerini artıran Biden, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, ancak Navalni'nin ölümü, Putin ve onun adamlarının sorumluluğunda bir şeyin sonucu olduğuna dair şüphe yok."





