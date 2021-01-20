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  4. Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

20.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

ABD başkanı olarak bugün göreve başlayacak olan Joe Biden, ilk iş olarak selefi Donald Trump'ın politikalarını değiştirmek, pandemi ve iklim değişimiyle mücadele etmek amacıyla 15 kararnamesi imzalayacak.

Biden'ın Basın Sekreteri Jen Psaki yaptığı açıklamada, pandemi, ekonomi, iklim değişiklik ve etnik eşitsizlik krizleri ile mücadele etmek için Biden'ın bugün Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerini imzalayacağını açıkladı.

Alınacak kararlar arasında federal çalışanlara ve federal binalarda bulunanlara maske takma zorunluluğunun getirilmesi de var.

Biden ayrıca ABD'nin Paris iklim anlaşmasına tekrar dahil olma sürecini başlatacak ve tartışmalı Keystone XL petrol boru hattı için sağlanan başkanlık iznini iptal edecek.

Meksika sınırına yapılacak duvara fon sağlanması ve nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olduğu bazı ülkelere seyahat yasağı uygulanması için Trump tarafından çıkarılan acil durum kararlarının iptali de Biden'ın imzalayacağı kararnamelerin
arasında bulunuyor.

Psaki, "Gelecek günlerde ve haftalarda bu zorluklara meydan okumak ve yeni başkanın Amerikan halkına olan vaatlerini yerine getirmek için ilave başkanlık kararnameleri de açıklayacağız" dedi.


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