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  4. Biden'ın diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Biden'ın diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

04.07.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Özel Kalemi Rivka Ravitz'in önünde diz çöktüğü fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

Biden'ın diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

İsrail basını, Rivlin'in 28 Haziran Pazartesi Beyaz Saray'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çekilen yeni bir fotoğrafı servis etti.

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Fotoğrafta Biden, Rivlin'in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Ravitz'in önünde diz çökerken görülüyor.

12 ÇOCUK ANNESİ OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE DİZ ÇÖKTÜĞÜ BELİRTİLDİ

Rivlin'in, Biden'a Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden'ın, Ravitz'in önünde diz çöktüğü belirtildi.

"HAFTANIN FOTOĞRAFI"

Fotoğraf Amerikalı kullanıcılar arasında da sosyal medyada hızla yayıldı, çok sayıda kişi söz konusu kare için "haftanın fotoğrafı" yorumunu yaptı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Joe Biden
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