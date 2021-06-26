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ABD Başkanı Joe Biden, Afgan liderler ile bir araya geldi

26.06.2021 03:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede diplomatik, insani ve güvenlik desteklerinin süreceğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afgan liderler ile bir araya geldi

ABD, Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmeye hazırlanırken, Biden, Gani ve Abdullah ile Afganistan'ın geleceğini konuştu.

Bakan Akar'dan ABD ile Afganistan görüşmesine ilişkin açıklamaBakan Akar'dan ABD ile Afganistan görüşmesine ilişkin açıklama

Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi kameraların karşısına çıkan Biden, ABD'nin Afganistan'a diplomatik desteğinin süreceğini kaydetti.

Toplantının ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise, ABD'nin Afganistan'a yönelik güvenlik, kalkınma desteği ile diplomatik ve insani yardımını sürdüreceği belirtildi.

AFGANİSTAN'A AŞI SEVKİYATI

Afganistan'da artan Kovid-19 vakalarına dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin Afganistan'a 3 milyon doz Johnson and Johnson aşısı bağışlayacağı ve bu aşıların sevkiyatı için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

ABD'nin salgın ile mücadelesi için Afganistan'a ek yardımlar yapacağına da işaret edilen açıklamada, 266 milyon dolarlık insani yardımın da bu ülkeye ulaştırılacağı ifade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Joe Biden
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