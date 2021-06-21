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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden görüşmesiyle ilgili açıklama

21.06.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Biden ile görüşmemizde ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile olumlu ve yapıcı temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden görüşmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada NATO zirvesinde yapılan görüşmeler ve Biden ile görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İnşallah önümüzdeki dönemde hem ittifakta hem müttefiklerimizle daha yakın ve yapıcı iş birliği içinde olacağız. NATO zirvesi marjında çeşitli ülkelerin liderleriyle çok kapsamlı meseleleri ele aldık. Bu çerçevede 13 Haziran'da Litvanya Cumhurbaşkanı sayın Naseday, Letonya Cumhurbaşkanı, Macaristan Başbakanı sayın Orban'la, Fransa Cumhurbaşkanı sayın Macron'la, Birleşik Krallık Başbakanı sayın Johnson'la, sayın şansölye Merkel'le, sayın Miçotakis ve son olarak ABD Başkanı sayın Biden'la bir araya geldik.

Pek çok ülke lideriyle kısa süreli sohbet etme imkanı bulduk. Bugüne kadar çeşitli gerilimler yaşadığımız kimi isimler başta olmak üzere bir araya geldiğimiz liderlerle iş birliği alanları üzerinden gidilerek geliştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Sayın Macron, Sayın Miçotakis ve Sayın Biden'la doğrudan temaslarımızı sıklaştırma kararı aldık.

BIDEN'LA İLK YÜZ YÜZE TEMAS

Sayın Biden'la yaptığımız görüşme, kendisiyle göreve geldikten sonra ilk yüz yüze temasımız olması bakımından ayrıca önemliydi. 17 yıllık geçmişimiz olan Sayın Biden'la bu kez ABD Başkanı sıfatıyla yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Elbette ülkelerimizin arasında bilinen sorunları karşılıklı pozisyonlarımızı tekrar ortaya koyduk.

Bundan sonrası iş birliği alanlar hususunda çok kapsamlı, verimli görüş alışverişinde bulunduk. Muhatabımızla ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselemizin bulunmadığı, iş birliği alanlarımızın geniş ve kârlı olduğu üzerinde mutabık kaldık. Sayın Biden da yaptığı açıklamalarda bu değerlendirmeleri paylaştı.

"SAYIN BIDEN'LA GÜZEL BİR İKLİM YAKALADIK"

Sayın Biden'la yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Bundan sonraki süreçte belirlediğimiz isimlerle önce kendileri bir araya gelsin, ardından da biz bir araya gelelim kararına vardık. Aramızdaki sorunların başlıklarını, karşılıklı hassasiyet ve beklentilerimizi zaman içinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.

Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyulması, sınırları içinde ve dışında terör örgütleri ile yürüttüğümüz mücadeleye destek verilmesi tek şartıdır.

Ülkemizin hiçbir devletle kurduğu ilişki diğerlerinin alternatifi değil tam tersine kendimiz, muhataplarımız, bölgemiz ve tüm insanlık için birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. ABD ile olumlu ve yapıcı temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden

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