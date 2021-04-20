Biden 'sigaraya müdahale edecek' iddiası!

Biden'a yakın kaynaklar, Wall Street Journal'a yaptıkları açıklamada, Biden’ın sigaralarda nikotin ve mentol kararı almayı planladığını söyledi.

Buna göre, Biden yönetimi, tütün şirketlerinden ABD'de satılan tüm sigaralardaki nikotini bağımlılık yapmayacak seviyelere düşürmelerini talep etmeyi düşünüyor.

Öte yandan ABD yönetiminin ülkede çok sık tüketilen mentollü sigaralara da yasak getirmeyi planladığı kaydedildi.

Habere göre, söz konusu nikotin azaltma politikası, sigaradaki kimyasalı bağımlılık yapmayan veya minimum düzeyde bağımlılık yapıcı seviyelere indirerek, milyonlarca içiciyi sigarayı bırakmaya veya nikotinli sakızlar, pastiller veya e-sigara gibi daha az zararlı alternatiflere yönlendirmeyi amaçlıyor. Mentol yasağı ise gençlerin sigaraya başlamasını engellemeyi hedefliyor.

WSJ, her iki politikanın da uygulanmasının yıllar alabileceği ve muhtemelen yasal zorluklarla karşılaşacağı değerlendirmesinde bulundu.

90'LARDAN BERİ FDA'İN GÜNDEMİNDE

Sigaradaki nikotin oranını düşürme tartışmaları, 1990'lardan beri ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA) gündemine geliyor. 2009 yılında Tütün Kontrol Yasasıyla, FDA'ya bilimsel kanıtlara dayanması şartıyla söz konusu değişikliği yapabilmesi için yetki sağlanmıştı.