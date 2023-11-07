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Big Bang Startup Challenge için geri sayım başladı! 'Hayal et, cesaret et, yap'

07.11.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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İTÜ Çekirdek tarafından her yıl düzenlenen Big Bang Startup Challenge, bu yıl 50 cesur girişimi sahnede buluşturmaya hazırlanıyor. 13-14 Aralık tarihlerinde herkese açık şekilde, Uniq İstanbul’da gerçekleştirilecek etkinliğin bu yılki mottosu “Hayal et, Cesaret et, Yap” olacak. Etkinliğe kayıt bigbang.itucekirdek.com adresinden yapılıyor. Etkinliğe katılım ücretsiz ve herkese açık.

Big Bang Startup Challenge için geri sayım başladı! 'Hayal et, cesaret et, yap'

Bu yıl, UBI Global tarafından "Üniversitelere Bağlı Kuluçkalar" kategorisinde dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi seçilen İTÜ Çekirdek’in 12 yıldır yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge, girişimleri iş ve yatırım dünyası ile buluştururken, teknoloji meraklılarına benzersiz bir deneyim sunacak. Bu yıl “Braves” temasının ön planda olduğu Cesurların Sahnesi Big Bang 13 - 14 Aralık 2023 tarihlerinde Uniq İstanbul’da gerçekleşecek. Sahne alacak 50 en iyi girişimin ödül ve yatırımlarla buluşmasına zemin hazırlayacak etkinliğin sunuculuğunu geçen yıllarda olduğu gibi da M. Serdar Kuzuloğlu üstlenecek. Bu yıl da çok konuşulacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapacak Big Bang etkinliğinde ilk gün TOP 50 girişim sahnedesunum yapacak. Etkinliğin ikinci gününde ise girişimler ödül ve yatırımlarla buluşacak. İki gün boyunca girişimlerin stantları ve etkinlikteki deneyim alanları fuaye alanında ziyaretçileri karşılarken, sahne alacak sürpriz sanatçı, hazırlanan özel şovlar ve DJ performansı ile heyecan ve coşku hiç azalmayacak.

İTÜ ÇEKİRDEK BUGÜNE DEK 4.200’DEN FAZLA TEKNOLOJİ GİRİŞİMİNİ DESTEKLEDİ

Her yıl ortalama 500 startup’ı destekleyip Türkiye ekonomisi için milyonlarca dolarlık katma değer yaratan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, 10 yılı aşkın süredir 4.200’den fazla teknoloji girişimini destekleyerek 1.400’ünün şirketleşmesine katkı sağladı. Girişimlerin 10.000 kişiye istihdam yaratmalarına ve 150 milyon dolar yatırım almalarına destek olan İTÜ Çekirdek’in bünyesinde yer alan girişimlerin yarattığı toplam değerleme ise 1,5 milyar dolara ulaştı.

BİG BANG’DE SAHNE ALAN GİRİŞİMLERE GLOBALE AÇILMA KAPISI ARALANIYOR

Bugüne dek onlarca başarı hikayesine şahitlik eden Big Bang’de 10 yılı aşkın süredir İTÜ Çekirdek desteğiyle teknolojik-ürün ve hizmetlerini geliştiren yüzlerce girişim, Big Bang sahnesinde aldıkları ödül ve yatırımlarla ivmelenerek global başarı hikayelerine ulaştı. Bu girişimler arasında 40’dan fazla ülkeye distribütörlük ağı kuran, Silikon Vadisi’nden yatırım alan, exit eden ve geleceğin unicorn adayı girişimler bulunuyor. Big Bang 2023’te de yine geçmiş yıllarda olduğu gibi çok konuşulacak girişimlerin doğması bekleniyor.

Etkinliğe katılım ücretsiz ve herkese açık. Teknoloji ve girişim meraklıları için etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve kayıt linkte; bigbang.itucekirdek.com

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