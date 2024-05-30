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    4. Bigudi nedir, ne işe yarar? Bigudi kaç saat bekletilmeli?

    Bigudi nedir, ne işe yarar? Bigudi kaç saat bekletilmeli?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    28.05.2024 21:32
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    Bigudi, kadınların saçlarını kıvırcık ve dalgalı hâle getirmek için kullandıkları bir araçtır. Kuaför masrafı olmadan saçlarını şekillendirmek isteyenler için farklı bigudi türleri mevcuttur. Süngerli ve elastik modelleri, cırt cırtlı ve silikonlu çeşitleri bulunmaktadır. Peki bigudi nasıl kullanılır?

    İçindekiler

    • Bigudi nedir?
    • Bigudi ne işe yarar?
    • Bigudi kaç saat bekletilmeli?

    Kadınlar, bakımlı ve güzel görünen saçlara sahip olmak için büyük özen gösterir. En sık tercih edilen yöntemler arasında yüksek ısı gerektiren ürünlerin kullanılması yer alır. Saçları dalgalandırmak, düzleştirmek veya kıvırcık yapmak için kullanılan ısılı saç şekillendiriciler en popüler yöntemlerdendir. Ancak, yüksek ısıda çalışan bu cihazlar saçlarda ciddi yanmalara, kırılmalara ve yıpranmalara neden olabilir. Saç şekillendiriciler anında güzel bir görünüm sağlasa da uzun vadede saçlar için zararlı olabilir. Burada bigudiler devreye girer.

    Bigudi nedir?

    Bigudi, saçı kıvırcık hâle getirmek ve dalgalı bir görünüm kazandırmak amacıyla kullanılan bir saç şekillendirme aracıdır. Saç şeklini geçici olarak değiştirmek ve farklı saç modelleri denemek isteyenler tarafından sıklıkla kullanılır.

    Bigudi ne işe yarar?

    Bigudi, düz saçlı kişilerin saçlarını dalgalı veya kıvırcık hâle getirmeye yardımcı olur. Çeşitli boyutlarda bigudiler mevcuttur. Sünger bigudi, ince bigudi, kalın bigudi, ısıtmalı bigudi ve cırt cırtlı bigudi gibi farklı modeller bulunmaktadır. Bigudilerin farklı şekillerde üretilmesi, elde edilmek istenen saç modeline göre değişiklik gösterir. Örneğin, kalın bigudiler su dalgaları oluşturmak için idealdir, ince ve uzun bigudiler ise kıvırcık saçlar elde etmeye uygundur. Kahkül bigudiler kahkül şekillendirmeye yardımcıdır. Bir diğer bigudi çeşidi olan kore bigudi; sünger, silikon veya cırt cırtlı malzemelerden yapılır ve saçları nazikçe sararak şekillendirir.

    Bigudi düşük ısıda kullanılabilen versiyonları sayesinde saça zarar vermeden istenilen modeli elde etmeyi sağlar. Dalgaların biçimi ise kişilerin saç yapısına ve elde etmek istediği görüntüye göre değişiklik gösterebilir. Bigudi hangi saça uygulanır diye sorulduğunda; bigudiler, uygun uzunluktaki her saça uygulanabilir.

    Bigudi kaç saat bekletilmeli?

    Evde bigudi yapımında bigudiyi bekletme süresi, istenilen saç modeline ve saç yapısına göre farklılık gösterebilir. Genellikle bigudiler yatmadan önce sarılır ve tüm gece bekletilir. Ancak, hızlı sonuç almak isteyenler, minimum 4 saat bekletmelidir. Ayrıca uzun süre beklemek istemeyenler fön makinesiyle saçlarını kurutabilir.

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    saç bakımı saç şekillendirici
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