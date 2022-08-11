Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Yemek yemenin saatleri olduğu, öğünlerin atlanmaması konusunda uyarılarla büyüdük. Acıkınca yemek yemenin kilo alma riski olduğu da söylenenlerin arasındaydı. Ancak, bilim bu inanışı çürüten bir çalışmaya imza attı.

ACIKINCA YEMEK YEMENİN FAYDASI

İştahımıza güvenerek yani acıkınca yemek yeme durumuna sezgisel yemek denir. Sezgisel yemenin fiziksel ve psikolojik sağlık için daha iyi olduğu ortaya çıktı.

Yapılan çalışmada, sezgisel olarak yemek yiyenlerin, yiyecek alımını kısıtlayanlara göre daha az kilolu ve vücutlarıyla daha mutlu hissetme olasılıkları daha yüksekti.

Araştırmacılar, vücudumuzun sinyalleriyle uyum içinde olmanın 'en son moda diyet veya beslenme planını' takip etmekten daha önemli olduğunu vurguladı.



