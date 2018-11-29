Bıldırcın yumurtası, ağırlık olarak az olsa bile içerdiği besin değeri ile kendisinden daha büyük tavuk yumurtası olmak üzere birçok besinden daha değerlidir, daha faydalıdır. Protein oranı yüksek olan bıldırcın yumurtasının, kalori miktarı ise kıyasla daha düşüktür. İçerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle bronşit, grip gibi solunum yolu hastalıklarına faydası yüksektir. Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir, bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir, neye iyi gelir, çiğ yenir mi, besin değeri nedir gibi konuları haberimizde detayları ile inceledik. BILDIRCIN YUMURTASI Bıldırcın, sülüngiller ailesinden küçük boylu bir kuş türüdür. Küçük boylu olmaları nedeniyle hızlı hareket edebilen bıldırcın Avrupa, Afrika, Anadolu ve Orta Asya’da yaşarlar. Ülkemizde bıldırcın eti ve yumurtası için bu hayvanın yetiştiriciliği yapılmaktadır. Normal koşullarda bir bıldırcın senede 200-250 yumurta verebilir. Bıldırcın yumurtası, tavuk yumurtasının yaklaşık dörtte biri kadar büyüklüğe sahiptir. Fakat buna rağmen bıldırcın yumurtası, içerdiği vitamin, mineral ve besin değerleri nedeniyle daha faydalı olduğu tespit edilmiştir. Diğer yumurtalara göre daha fazla aminoasit içeren bıldırcın yumurtasında A, C, B VE D vitaminleri bulunmakta ve bağışık sistemini güçlendirmesi nedeniyle özellikle çocuklar için tavsiye edilmektedir. Bıldırcın yumurtasının besin değeri ise şöyle;

100 GRAM BILDIRCIN YUMURTASI BESİN DEĞERİ Protein; 13 g Kalori; 158 Kcal Yağ; 11 g Kolesterol; 844 mg Sodyum; 141 mg Potasyum; 132 mg Karbonhidrat; 0,4 g Diyet lifi; 0 g Şeker; 0,4 g Kalsiyum 64 mg Demir; 3,7 mg Magnezyum; 13 mg A vitamini 543 IU B6 vitamini; 0,2 mg B12 vitamini; 1,6 µg C vitamini; 0 mg D vitamini; 55 BILDIRCIN YUMURTASININ FAYDALARI NELERDİR? Bıldırcın yumurtası, yüksek oranda protein, aminoasit, A ve B2 vitamini içerir. Aynı zamanda yüksek miktarda D vitamini içermesi ile süt ve süt ürünleri sevmeyenler için iyi bir alternatiftir. D vitamini ise özellikle kemik sağlığı ve çocukların gelişimi için önemlidir. Bunun dışında bıldırcın yumurtası; kalp, mide, cilt ve beyin sağlığı açısından faydalı olup tansiyon, kansızlık, kanser, migren, prostat gibi rahatsızlıklara etkisi çoktur. Şimdi bıldırcın yumurtasının faydalarını madde madde inceleyelim. 1- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİR Bıldırcın yumurtası, antioksidan içeriği bakımından zengin olup serbest radikallerle savaşır ve vücudu bunlara karşı korur. Bu özelliği ile bıldırcın yumurtası, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Böylece güçlü bir bağışıklık sistemi ile vücut, dışarıdan gelecek virüs, bakteri, mantar gibi zararlı etkilere karşı vücuda koruma sağlar. Böyle bir birey ise hastalığa yakalanması ve zayıf düşmesi daha zor olur.

2- KAN ÜRETİMİ SAĞLAR, KANSIZLĞI ÖNLER Bıldırcın yumurtasında bulunan demir ve potasyum mineralleri, kan üretimi ve kansızlık tedavisi açısında faydalıdır. Demir eksikliği, kansızlık çeşitlerinden biri olup bıldırcın yumurtası ile bu eksiği kapatabilirsiniz. Böylece bağışıklık sistemi güçlenmiş, oksijenin dokulara taşınması yüksek oranda ve hızlı bir şekilde gerçeklemiş olur. Kırmızı kan hücresi üretiminde yer alan demir minerali gibi potasyum da içeren bıldırcın yumurtası bu açıdan çok faydalı bir besindir. 3- CİNSEL AKTİVİTEYİ ARTIRIR Bıldırcın yumurtası, birçok besin maddesi içermesi ile birlikte fosfor, protein ve vitaminler ile zengin olması ile libidoyu artırır. Bu ise cinsel isteğin yükselmesine neden olur. 4- YÜKSEK ORANDA VİTAMİN - MİNERAL İÇERİR Bıldırcın yumurtasının besin değerleri, tavuk yumurtasına göre çok daha fazladır. Günlük protein ihtiyacınızın %13’ünü karşılayan bıldırcın yumurtası, A-B-C-D vitaminlerini içerir. Fakat özellikle B vitamini oranı, günlük önerilenin yüzde 140’ından fazladır. Bu haliyle tavuk yumurtasından yüzde 80’den fazladır.

5- HASTALIKLARA KARŞI KORUMA SAĞLAR, ŞİFA VERİR Öksürük, astım gibi birçok hastalığa deva olan bıldırcın yumurtası, eski zamanlardan beri sedef hastalığı ve egzama rahatsızlıklarında kullanılmıştır. Ayrıca bıldırcın yumurtasında bolca bulunan potasyum minerali vücut için çok önemlidir. Düşük potasyum minerali nedeniyle olabilecek kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı, felç gibi birbiriyle ilintili sorunları, düzenli bıldırcın yumurtası tüketimi ile önlenebilir. 6- BÖBREK TAŞINI ÖNLER Böbrek, karaciğer ve safra kesesi için çok faydalı olan bıldırcın yumurtası, mesane taşlarının oluşumunu önler ve mevcut taşların parçalanmasında etkili olan lesitin bakımından zengindir. 7- GÖZLERİ GÜÇLENDİRİR VE KORUR Bıldırcın yumurtası, göz sağlığı açısından önemli olan A vitamini bakımından zengindir. Antioksidan etkisiyle A vitamini içeren bıldırcın yumurtası, göz sağlığını koruyarak görme duyusunu keskinleştirir, katarakt oluşumunu önler. Düzenli bıldırcın yumurtası tüketimi ile ilerleyen yaşınızda bile gözlerinizde ciddi sorunlar yaşamazsınız.

8- KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR Bıldırcın yumurtasında bulunan birçok yağ asidi, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Bu etkisiyle kötü kolestrol LDL’yi düşürken iyi kolesterol HDL’nin yükselmesini sağlar. Bıldırcın yumurtasının yüzde 60’ını oluşturan HDL, yüksek kolesterol hastaları için iyi bir şifa kaynağı olabilir. Fakat yüksek yağ oranı nedeni ile günlük tüketim oranına dikkat edilmesi gerekir. 9- ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAR Protein açısından zengin olan bıldırcın yumurtası, büyüme ve gelişmede rol alan vitaminler ile yeni hücre, doku, kas ve kemik oluşumuna yardımcı olur. Süt, balık ve dana eti gibi protein kaynakları ile birlikte bıldırcın yumurtası da gelişime katkı sağlar. 10 - YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜR Kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum minerali bıldırcın yumurtasında bolca bulunmaktadır. Damar genişletme özelliği olan potasyum minerali sayesinde bıldırcın yumurtası, damarlardaki stres ve baskıyı giderip kan akışını kolaylaştırır. Böylece tansiyonun yükselmesini önler ve dengede tutar.

11- TOKSİNLERİ VÜCUTTAN ATILMASINI SAĞLAR Zamanla biriken toksin ve ağır metallerin vücuttan atılması işlemine detoksifikasyon denir. Bu işlemi ise detoks etkisi yapan besinler ile yaparız. Bıldırcın yumurtası da bu tür bir besin olup vücudu temizler ve uzaklaştırır. Böylece vücut, hastalıklardan korunur, var olan hastalıkların iyileşmesi de hızlanır. 13- ANTİ-ALERJİKTİR Bıldırcın yumurtası içerisinde olduğu tespit edilen ovomukoid adlı bir protein çeşidi, anti-alerjik olup alerji belirtilerini önler ve alerji ile savaşır. 14- KANSERİ ÖNLER Bilindiği üzere, kanser hücreleri oluşumu, serbest radikaller nedeniyle olur. Bunları durduran ve böylece kanser oluşumu ile gelişiminin önüne geçen ise antioksidanlardır. Bıldırcın yumurtası ise antioksidan olan A ve C vitaminleri içerir. Bu durumda bıldırcın yumurtası düzenli tüketimi, kanser oluşumu önüne geçebilir. 15- KAN ŞEKERİNİ DENGELER Bıldırcın yumurtası, düşük karbonhidrat ve kalori içerir. Vücut için gerekli olan enerjinin kaynağı olarak görülen glukoz miktarının kanda yükselmesi ile şeker hastalığı ortaya çıkabilir. Bu durumda bıldırcın yumurtası, kan şekerinin ve kolesterolün dengede tutulmasına yardımcı olur.

16- ENERJİ VERİR Halsizlikten şikayetçi iseniz bıldırcın yumurtası size deva olabilir. Çok sayıda mineral ve özel maddeler içermesi nedeniyle bıldırcın yumurtası, enerji düzeyinin yükselmesini sağlar. Böylece gün boyu kendinizi enerjik hissedersiniz. 17- HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR VE SAKİNLEŞMEYİ SAĞLAR Zengin içeriği nedeniyle bıldırcın yumurtası, beynin daha iyi çalışmasını sağlayarak hafızayı kuvvetlendirir. Bu yüzden bıldırcın yumurtasının düzenli tüketimi sonucunda sinirler güçlenir, stresle mücadele düzeyi yükselir ve kişinin sakinleşmesini sağlar. 18- KİLO ALMANIZI SAĞLAR Bıldırcın yumurtasında yüksek oranda kalori bulunmaktadır. 100 gramında 158 kcal gibi bir oranla kalori içeren bıldırcın yumurtası, kilo almanıza yardımcı olabilir. Özellikle bal ve süt ile karıştırıldığında bıldırcın yumurtası, kilo almanıza yardımcı olur. BILDIRCIN YUMURTASI NASIL TÜKETİLİR? Uzmanlar tarafından bıldırcın yumurtası için önerilen tüketim şekli rafadan pişirilmiş halidir. Bu şekilde yenilen bıldırcın yumurtası ile içerdiği proteinler, vücut tarafından daha kolay ve rahat bir şekilde alınır.