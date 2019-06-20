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Bilecik SMMMO’nun yeni Başkanı Ertuğrul Açıkgöz oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) ’nun yeni yönetimi mazbatasını alırken yeni BaşkanErtuğrul Açıkgöz oldu.Geçtiğimiz hafta sonu Bilecik SMMMO binasında yapılan SMMMO 23.

Bilecik SMMMO’nun yeni Başkanı Ertuğrul Açıkgöz oldu

Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) ’nun yeni yönetimi mazbatasını alırken yeni Başkan
Ertuğrul Açıkgöz oldu.
Geçtiğimiz hafta sonu Bilecik SMMMO binasında yapılan SMMMO 23. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimde 3 aday yarışmış, 146 üyeden 108’si sandığa gitmişti. Sandığa giden 108 üyeden 55’inin oyunu alan Mali Müşavir Ertuğrul Açıkgöz’ün listesi seçimin kazananı olmuştu. Bu sonuçla 5 kişiden oluşan Bilecik SMMMO yeni yönetimi Bilecik Adliye Sarayı’na gelerek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Büşra İlhan’ın elinden aldı. Mazbata sonrası odada gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında oda yönetim kurulu oluşturuldu ve yapılan görev bölümüne göre; oda Başkanı Ertuğrul Açıkgöz, Başkan Yardımcısı İbrahim Karagöz, oda sekreteri/sayman Hasan Cinit ve Üyeler Mustafa Öztürk ile Emel Kuday olarak oluştu. Yeni Başkan Ertuğrul Açıkgöz yaptığı açıklamada, SMMMO’ya yakışan bir seçimi geride bıraktıklarını belirtti ve Genel Kurul’a katılan tüm meslektaşlarına bir kez daha teşekkür etti. Daha önce belirttiği gibi birleştirici bir yönetim anlayışıyla serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini hak edildiği şekilde temsil edeceklerini belirten Açıkgöz, tüm kamuoyuna ve Bilecik basınına gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Bilecik SMMMO’nun yeni Başkanı Ertuğrul Açıkgöz oldu

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