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Bilecik’in tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri anlatıldı

31.10.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te yapılan ’Dodurga Tarih ve Kültür Paneli’ konferasında kenttin tarihi değerleri, kültürel ve doğal zenginlikleri anlatıldı. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ortaklığında Dodurga Belediye Başkanlığı himayesinde ’Dodurga Tarih ve Kültür Paneli’ düzenlendi.

Bilecik’in tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri anlatıldı

Dodurga Kültür Merkezinde yapılan konferansta Bilecik’in en önemli yeri ve değerlerinden olan Dodurga’nın tarihi değerleri, kültürel ve doğal zenginlikleri turizm potansiyeli anlatılırken taşıdığı tarihi misyona uygun projeler masaya yatırıldı.

Konferansa Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Doç. Dr. Refik Arıkan ve birçok vatandaş katıldı.

Konferans sonunda bir açıklama yapan İl Müdürü Bircan, "Kadim şehrimizin en önemli yeri ve değerlerinden olan Dodurga’nın taşıdığı tarihî misyona uygun projeleri masaya yatırıldı. Dodurgalı hemşehrilerimizin ve çok kıymetli Belediye Başkanımızın konuya ilgileri bizleri çok mutlu etti" dedi.

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