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Bilecik’te bıçaklı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

Bilecik’te aralarında husumet bulunan iki gencin kavgası kanlı biterken, bıçaklanma sonrası yaşananlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Olay dün akşam Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde bir pasajda meydana geldi.

Bilecik’te bıçaklı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bilecik’te aralarında husumet bulunan iki gencin kavgası kanlı biterken, bıçaklanma sonrası yaşananlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün akşam Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde bir pasajda meydana geldi. İddialara göre, bir kahvehanede karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Ferhat A. (17) ile Halil İbrahim Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu kahvehaneden çıkan iki genç, cadde üzerinde kavgaya tutuşunca Halil İbrahim Y., cebinden çıkardığı sustalı tabir edilen kesici aleti Ferhat A.’nın karnın bölgesine sapladı. Yaralı genç olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının dalağında yırtık olduğu tespit edilirken, hemen ameliyata alındı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
Bıçaklı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde bıçaklandığı pasajdan yaralı bir şekilde dışarı çıkan Ferhat A.’nın bir işyerinin tahta tezgahının üzerine oturması, arkadaşlarının başında beklemesi ve ardından dayanamayıp yere yığılması görünüyor.
Öte yandan olayın ardından kaçan Halil İbrahim Y. ise asayiş ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu suç aleti ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Bilecik’te bıçaklı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bilecik’te bıçaklı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

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