HABER

Bilecik’te ilginç 1 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Bilecik’te ilk yardım çantası üreten bir fabrikanın yetkilileri 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçilerine pasta keserek mesailerini 1 saat erken bitirdi.Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesi üzerinde ilk yardım çantası üreten bir fabrikanın yetkilileri 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçilerine pasta kesti.

Bilecik’te ilginç 1 Mayıs kutlaması

Bilecik’te ilk yardım çantası üreten bir fabrikanın yetkilileri 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçilerine pasta keserek mesailerini 1 saat erken bitirdi.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesi üzerinde ilk yardım çantası üreten bir fabrikanın yetkilileri 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçilerine pasta kesti. Bu kapsamda işçiler 18:30’da işten çıkış saati olmasına rağmen fabrika yetkileri tarafından 17:30’da işten ayrıldılar.
"İşçilerimiz bizler için önemli"
Fabrikanın Üretim Planlama Müdürü Fatih Tekin, fabrikalarından 230 işçi çalıştığı anlatarak, "Bizler Bilecik’te ilk yardım çantası üreten bir fabrikayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün fabrika yönetimi olarak böyle bir karar aldık. Arkadaşlarımızı 1 saat erken iş paydosu verdik. Ardından pasta keserek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladık" dedi.

Bilecik’te ilginç 1 Mayıs kutlaması

Bilecik’te ilginç 1 Mayıs kutlaması

Bilecik’te ilginç 1 Mayıs kutlaması

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
Kibar Holding, resim yarışmasıyla bugüne kadar 7 bine yakın çocuğa ulaştıKibar Holding, resim yarışmasıyla bugüne kadar 7 bine yakın çocuğa ulaştı
23. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu23. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.