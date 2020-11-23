Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Söğütçük köyü Alanlar mevkiinde izinsiz olarak kazı yapılacağı yönünde istihbarat aldı.

Söz konusu izinsiz kazı olayı ile ilgili Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan operasyon neticesinde iki aynı noktada izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.

İki yere yapılan operasyonda M.Y. (34), M.A. (47), A.L. (36), V.S. (42) ve H.T. (49) isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken kullandıkları 24 adet torpil, 1 adet matkap, 7 adet dinamit lokumu, 10 adet muhtelif inşaat malzemesi 753 gram barut, 5 kilo 703 gram amonyum nitrat (1) adet diğer inşaat malzemesi, 31 metre elektrik kablosu, 1 adet jeneratör ve 1 adet hilti ile birlikte izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

16 KİLO DAHA PATLAYICI MADDE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan soruşturma neticesinde şüphelilerin patlayıcı maddeleri İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan bir işyerinden para karşılığında aldıklarını beyan etmeleri üzerine belirtilen işyeri için Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alınarak Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne iletildi. Polis ekipleri tarafından iş yerine yapılan operasyonda yapılan arama satışa hazır halde 364 adet kapsülü el yapımı patlayıcı madde kartuşu ele geçirildi, yakalanan işyeri sahibi tutuklandı.