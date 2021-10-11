Bilgisayar parasına satılan deri ceket ve kaban modelleri

Deri ceketler ve kabanlar yıllardır hayatımızda olan parçalardan. Zamansızlıklarının sırrı da tam olarak bu, yıllanmış olmaları. Bu kadar tercih edilen bir parçanın binlerce çeşidi olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Bu noktada "İyi bir deri ceket mirasınızdır!" mottosuyla hareket edip "yatırımlarım" listesine bir deri ceket yazıyoruz! Hangi deri cekete yatırım yapacağınız konusunda kararsızsanız listeye bir göz atın deriz.

Klasik duruştan şaşmayanlara

Siyah klasik bir deri ceket dolabınızın olmazsa olmazları arasında yer alır. Günlük stilinizden özel günlerdeki tercihlerinize kadar güzel bir deri ceket her zaman sizi tamamlayıcı bir parça olur. Bu deri ceket de klasik bir çizgide tasarlanmış asla modası geçmeyen modellerden biri. Bu ceketle birlikte kullandığınız aksesuarlarınız da çok şık duracak. Klasik bir model olduğu için topuklu ayakkabılardan bot ve çizmelere kadar her ayakkabınızla uyum sağlayabilir. Ara boylarda bir uzunluğu olan bu ceketi hem elbiselerinizle hem de jean pantolonlarınızla kullanabilirsiniz.

Marc O'Polo Kadın Ceketi'ne ulaşmak için tıklayın.

Üşürken bile stil sahibiyim!

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Kürklerle birleştirilen deri ceketler ayrı bir moda yaratmış durumdalar. Aynı anda hem bu kadar işlevsel hem de bu kadar güzel görünen başka bir şey bilmiyoruz! Bu ceket, tasarımıyla hem çok maskulen hem de çok şık duruyor. Astarında bulunan kürküyle birlikte hem içinizi hem de stilinizi ısıtacak. Özellikle boyfriend ve mom jeanler üzerinde harika duracak ceketlerden biri. Ömürlük ve zamansız olmasını istiyorsanız bu deri cekete yatırım yapılabilir diye düşünüyoruz. Boy uzunluğu ve oversize duruşu da ona vintage bir hava veriyor.

Massimo Dutti Kadın Mouton Deri Biker Ceket'e buradan ulaşabilirsiniz.

Sonbaharda, sarı yapraklar arasında yürürken...

Bu deri ceketle bir sonbahar müzik klibi çektiğinize biz ikna olduk. Rengi ve modeliyle çok zamansız duran bu deri ceketi, sonbahar renkleriyle kombinleyebilirsiniz. Özellikle kalın topuklu deri çizmeler ile harika bir uyum yakalayacağını düşünüyoruz. Deri cekete en çok yakışanlardan biri de, şüphesiz boğazlı kazaklar. Hollywood filmindeki bir polis karakteri canlandırmaya bir ceket uzakta duruyorsunuz. Hem çok asi hem de çok hüzünlü bir hava veren bu ceket, sonbahar aylarınızın vazgeçilmezlerinden biri olabilir. Klasik çizgisiyle ofis şıklığı için de çok uygun.

BOSS Kırmızı Deri Ceket'e ulaşmak için tıklayın.

Hayır Grease müzikali değil; sizin ceketiniz...

Deri ceketin enerjisi olur mu, demeyin! Bu cekete baktığınızda gözlerinizin önünde bir müzikal oynandığını biliyoruz. Oversize kalıbı, bağcık, fermuar, zımba ve omuz detaylarıyla stilinize enerji katacak bir ceket. Özellikle jean şortlarınız ile harika duracak bu ceketi başlı başına bir star parça olarak kullanabilirsiniz. Ceketi jean pantolonlar ya da şortlar ile birlikte tercih ederseniz harika bir konser ya da festival stili yakalayabilirsiniz. Bu stil sahibi parçayı gençlik aşısı olarak görmek de abartılı olmayacaktır.

Her detayına ayrı düştüğümüz TRUGGS Newyork Gang Crop Leather Ceket'e buradan ulaşabilirsiniz.

Deri ceketiniz koyu renk olmak zorunda değil!

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Aynı zamanda deri mont da diyebileceğimiz bu ceketi, kış dönemi de değerlendirebilirsiniz. Yakasındaki ve belindeki kemer detaylarıyla harika duran bu parça günlük stilinizin vazgeçilmezlerinden biri olabilir. Açık renklerin sadece yaza ait olmadığını üzerinizdeki bu ceketle kanıtlayabilirsiniz. Kapüşonlu oluşu da yağmurlu havalar için çok ideal. Sonbahar ve kış aylarında spordan vazgeçmeyenler için spor taytlarınız ve sweatshirtlerinizle de çok uyumlu duracak modellerden biri. Eğer siyahtan vazgeçmem, diyorsanız ceketin aynı modelde bir de siyah rengi olanı bulunuyor.

Schott NYC Kadın Deri Ceket'e ulaşmak için tıklayın.

Matrix mi o?

Uzun deri ceketlerin ne kadar havalı göründüğü konusu şüphesiz. Bir de rüzgarlı bir havada tercih ettiyseniz etrafınızdakiler ağır çekimde sizi izliyor demektir. Bu parçaya deri trençkot da diyebiliriz. Özellikle bahar ayları için hem elbiselerinizle hem de diğer kıyafetlerinizle çok şık görünecektir. Geniş yakalarıyla bir dedektif gibi havalı hissetmenizi sağlayacak bu ceket, zamansız parçalardan biri. Günlük stiliniz ya da özel davetleriniz için yapacağınız makyajda bu ceketle birlikte mat koyu renkli rujlar tercih ederseniz harika bir bütünlük yakalayabilirsiniz.

Noella Jules Uzun Deri Kaban'a buradan ulaşabilirsiniz.

Radyoda Dancing Queen çalıyor

Gözlerinizi kamaştırmak istemezdik ama bu deri ceketi paylaşmasak olmazdı. Metalik renkteki bu ceket, sizin parti akşamlarınızın starı olacak. Bu deri ceketle birlikte başka herhangi bir aksesuar kullanmanıza gerek kalmayacak. 90'lar döneminden gelmiş gibi görünen bu deri ceket, hem çok gösterişli hem de çok fütüristik bir çizgide. Yine deri olan skinny pantolonlar ve topuklu ayakkabılar ile tam bir parti kızı olacaksınız! Makyajınızda kullanacağınız mor, yeşil, turuncu gibi canlı renklerle stilinizde bir disko havası yaratabilirsiniz. Bu ceketle birlikte gittiğiniz bütün davetlerde ve partilerde gecenin parlayan yıldızı siz olacaksınız.

Armani Exchange Real Leather Deri Ceket'e ulaşmak için tıklayın.

Farklı detayların birbirine uyumu

Hem düğme, hem fermuar hem de yuvarlak yaka bir arada nasıl bu kadar güzel durabilir; çözemedik ama sonuca odaklanmayı seçiyoruz. Deri ceketlerin en çok yakıştığı sonbahar renklerinden biri: Yeşil. Bomber dediğimiz bu ceket modeli hem sportif hem klasik stilinize uyabilir. Bu yeşil renkle birlikte özellikle altın renkli takılarınız harika duracak. Ceketteki kemer detayı düşük belli İspanyol paça jeanler ile de çok uyumlu olacaktır. Üstelik genç ya da yetişkin her yaşa da hitap eden bir model.

G-STAR RAW Kadın Klasik Kısa Deri Ceket'e buradan ulaşabilirsiniz.

Çılgınlıktan vazgeçmeyen asi prensesler için

Neon renkli bu deri ceket hem tasarımı hem dokusuyla çok şık görünüyor. Bu stil sahibi ceket, bilek ve bel kısmındaki detaylarla farklı olmayı motto edinmiş. Uzun bir boya sahip olan bu parça, kısa şort ve eteklerle tercih edilebilir. Yılan baskılı oluşu da ona ayrı bir hava vermiş. Tercih edeceğiniz saç ve makyajla çılgın görünmek de çekici görünmek de sizin seçiminiz. Bu ceket her iki stile de uyum sağlayabilir. Hem topuklu ayakkabılar hem de spor ayakkabılarla uyum sağlayabilecek olan bu ceket sizin star parçanız olabilir.

Şiyar Akboğa Studio Yellow Leather Ceket'e ulaşmak için tıklayın.

Sportif ve Öfkeli vizyonda

Bir eşofman üstünü andıran bu deri ceket farklılık arayanlara özel. Yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah renklerini bir arada bulundurmasından dolayı farklı kıyafetler ile kombinlenebilir. Bir spor ayakkabı ve bir atkuyruğu ile stiliniz tamamlanmış olacak. Fermuar ve cep detayları onu özel kılan farklı yanlardan. Cekette maskulen tavrın en iyi örneklerinden biri. Eğer stilinizle fark yaratmak isterseniz o zaman bu ceketi bir elbiseyle birlikte de düşünebilirsiniz. Sade kıyafetlerinizin yanında başlı başına star olacak parçalardan olduğunu söylemeliyiz.

Replay Çok Renkli Deri Ceket'e buradan ulaşabilirsiniz.

