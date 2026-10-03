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Yastığınızın altına defne yaprağı koyun: Sonuçlarına inanamayacaksınız!

Uykuya dalmakta zorlanıyor, yatağın içinde dönüp duruyorsanız bu yöntem tam sizlik! Yatmadan önce yastığın altına ya da yastık kılıfının içine kurutulmuş defne yaprağı koymanın daha rahat uyumaya yardımcı olduğuna inanılıyor.

Yastığınızın altına defne yaprağı koyun: Sonuçlarına inanamayacaksınız!
Çiğdem Berfin Sevinç

Defne yaprağının rahatlatıcı amaçlarla kullanılması yeni bir alışkanlık değil. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde kutsal kabul edilen defne ağacı, Avrupa'daki bazı halk inanışlarında da huzurlu uyku, güzel rüyalar ve korunmayla ilişkilendiriliyordu.

Günümüzde ise bu yöntemin yeniden konuşulmasının nedeni defne yaprağının kendine özgü kokusu. Yaprakta bulunan linalool ve sineol gibi aromatik bileşikler, karakteristik kokunun ortaya çıkmasını sağlıyor.

Özellikle linaloolün rahatlatıcı etkisi farklı araştırmalarda incelendi. Ancak bu çalışmaların önemli bir bölümü defne yaprağının yastık altında kullanılmasıyla doğrudan ilgili değil.

Yastığınızın altına defne yaprağı koyun: Sonuçlarına inanamayacaksınız! 1

UYKUYA DALMAYI GERÇEKTEN KOLAYLAŞTIRIYOR MU?

Defne yaprağını yastığın altına koymanın uykuyu hızlandırdığını gösteren doğrudan bir bilimsel çalışma bulunmuyor.

Uzmanlara göre kurutulmuş tek bir yaprağın yastık kılıfının içinden yaydığı koku da oldukça sınırlı. Bu nedenle yöntemin uykusuzluk sorununu tedavi ettiğini söylemek mümkün değil.

Buna rağmen bazı kişiler, defne yaprağının hoş kokusunun yatmadan önce rahatlamalarına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Yastığınızın altına defne yaprağı koyun: Sonuçlarına inanamayacaksınız! 2

NASIL UYGULANIYOR?

Bu yöntemi deneyenler genellikle 1 veya 2 adet kurutulmuş defne yaprağını yastık kılıfının içine veya yastığın altına koyuyor.

Yaprağın dağılmasını önlemek isteyenler ise küçük bir kumaş keseden yararlanabiliyor. Kokunun daha belirgin hale gelmesi için yaprağın yatmadan önce parmaklar arasında hafifçe ezilmesi de öneriliyor.

Kokusu azaldığında yaprakların yaklaşık haftada bir değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

Not: Bitkilere karşı alerjisi veya hassasiyeti bulunan kişilerin dikkatli olması gerekiyor

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Anahtar Kelimeler:
Defne Defne yaprağı uyku
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