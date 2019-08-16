Bilim insanları kadınları çekici yapan özellikleri açıkladı

Erkekler, kadınlarda aslında neye dikkat ediyor?

ŞEKİL

Uzmanlar, bir erkek kadını gördüğünde, bilinçaltında ondan bir çocuk isteyip istemediğini düşündüğünü söylüyor. Bu nedenler erkekler daha büyük kalça, daha ince beli olan kadınları tercih ediyorlar.

GÜLÜMSEME

Bu, erkekler için bariz çekici bir özellik. Bir gülümsemeyle, herhangi bir erkeğin ilgi alanına girebilirsiniz. Ancak bu kadar basit değil. Erkekler ayrıca kadınların dişlerine de bakarlar. Hollywood filmlerindeki aktrisler gibi parlak beyaz dişlere sahip olmanız gerektiği anlamına gelmiyor tabi - sadece koku ve sarımsı dişlerden kaçınmalısınız. İyi görünen dişler iyi bir sağlığın ve iyi bir genetiğin göstergesidir. Erkeklerin, gelecekteki bebekleri için bir anne aradıklarını unutmayın.

YÜZ SİMETRİSİ

Yüz simetrisi en çekici fiziksel özelliklerden biridir. Beynimiz simetrik yüzleri daha hızlı algılıyor.

DUDAKLAR

Öpülesi dudaklar ne anlama geliyor? Kadınlar son zamanlarda dudakları büyük göstermek için oldukça çaba sarf ediyor ancak erkeklerin tercihi ince ya da orta boyuttaki dudaklar. Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada erkeklerin kırmızı ruju olan bir kadına 7 saniye baktığını gözlemlenmiş.